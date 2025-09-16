Cuántos hijos tenía Robert Redford

La muerte del actor Robert Redford este martes a los 89 años puso el foco en su trayectoria cinematográfica, pero también en su reservado círculo íntimo. La vida familiar del director y ecologista estuvo marcada por profundas tragedias personales que definieron su perfil lejos de las cámaras. Su rol como padre se desarrolló en un contexto de pérdidas que impactaron su vida y la de sus seres queridos.

Cuántos hijos tuvo Robert Redford

Robert Redford tuvo cuatro hijos, todos fruto de su primer matrimonio con la historiadora Lola Van Wagenen, con quien estuvo casado durante 27 años, desde 1958 hasta su divorcio en 1985. La pareja se estableció en Utah, un estado que el actor prefería por sobre el ambiente de Los Ángeles, al que consideraba superficial.

Robert Redford tuvo cuatro hijos con su primera esposa, la historiadora Lola Van Wagenen EFE

Los descendientes del matrimonio fueron:

Scott Anthony Redford : el primogénito de la pareja.

: el primogénito de la pareja. Shauna Jean Redford : nacida en 1960.

: nacida en 1960. David James “Jamie” Redford : el tercer hijo del matrimonio.

: el tercer hijo del matrimonio. Amy Hart Redford: la hija menor de la pareja.

De sus cuatro hijos, solo Shauna y Amy le sobreviven. Al momento de su muerte, el actor también tenía siete nietos. Su familia se completaba con su segunda esposa, la artista alemana Sibylle Szaggars, con quien se casó en 2009.

Las tragedias que marcaron a su familia

La paternidad de Robert Redford estuvo atravesada por dos pérdidas devastadoras. Su primer hijo, Scott, murió a los dos meses y medio de nacer a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Este evento ocurrió al inicio de su carrera y representó un golpe profundo para la joven pareja.

En 2020, su hijo Jamie falleció a los 58 años a causa de un cáncer de las vías biliares Reuters

Décadas más tarde, en 2020, Redford enfrentó la muerte de su hijo David James, conocido como Jamie, quien falleció a los 58 años a causa de un cáncer de las vías biliares. La vida de Jamie estuvo signada por problemas de salud desde su nacimiento prematuro, que le ocasionó dificultades respiratorias.

A los 25 años le diagnosticaron colangitis esclerosante, una enfermedad que lo llevó a necesitar dos trasplantes de hígado antes de los 30 años. Pese a sus dificultades, Jamie se convirtió en documentalista y activista medioambiental. Junto a su padre fundó The Redford Center, una organización sin fines de lucro dedicada a la concientización sobre el medio ambiente.

Redford fue fideicomisario del Natural Resources Defense Council durante tres décadas Zhao Dingzhe - XinHua

La carrera de una leyenda de Hollywood

A pesar de las dificultades personales, Robert Redford construyó una de las carreras más sólidas y respetadas de la industria cinematográfica. Su debut en Broadway ocurrió en 1959 y su gran oportunidad llegó en 1963 con la comedia Descalzos por el parque.

Protagonizó éxitos como Nuestros años felices (1973) junto a Barbra Streisand, África mía (1985) con Meryl Streep y Propuesta indecente (1993) con Demi Moore, su película más taquillera como protagonista. En su etapa final, tuvo participaciones en el universo Marvel con Capitán América y el Soldado del Invierno (2014) y un cameo en Avengers: Endgame (2019).

Robert Redford y Mery Streep en Out Of Africa

Como director, su debut fue aclamado: con su primera película, Gente como uno (1980), ganó el Oscar a Mejor Director y el film se llevó la estatuilla a Mejor Película. Otros trabajos notables en la dirección fueron El dilema (1994) y Nada es para siempre (1992).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.