¿Damián o Samanta? Christophe Krywonis reveló a quién contrataría Crédito: Telefe

A una semana de la polémica final de Bake Off Argentina , el programa aún sigue dando que hablar. Invitados a PH: Podemos Hablar, Christophe Krywonis y Samanta Casais hablaron sobre las agresiones que recibió la concursante a través de redes sociales. Además, el cocinero reveló a cuál de los dos finalistas contrataría para trabajar con él.

"Lo complicado fueron las redes sociales. Los comentarios que se fueron de tono se convirtieron en lo más crudo que tuve que afrontar, lo que más me afectó y lo que me marcó", dijo la finalista del reality , quien hizo una aparición en el programa a través de una video llamada. "No llegaron a amenazarme, pero sí me dijeron que me deseaban la muerte".

Christophe contó que desde la producción se preocuparon mucho por cómo podían afectar a la concursante los mensajes que recibía. "Lo único que nos preocupó fue tu estado anímico, que no te afectara mucho todo, porque nos impactó cómo se fueron de mambo. Incluso algunos periodistas, gente que habla normalmente de política y empezó a opinar de esto, personas que hacen radio y decían cosas que no correspondían. Los haters son alimentados por otras cosas, como los medios", opinó.

"A ella le pasó algo que nadie imaginaba posible. Nosotros como jurados, con Damián y Pamela, lo único que queríamos era que Samanta no quede afectada por todo esto", agregó.

Desde su casa, Casais dijo que le hizo muy bien volver a ver al jurado y a su compañero y ganador del programa, Damián. "Sentí que dejaba atrás una mochila llena de piedras que venía cargando hacía 15 o 20 días. Fue liberador. Esa noche, pude dormir en paz por primera vez después de todo lo que pasó", afirmó haciendo referencia al día en que tuvieron que volver a grabar la final y le anunciaron que ella no sería la ganadora del certamen. "No me quedé con bronca porque la bronca y el odio no suman, al menos en mi vida. Deseo que Dios ilumine las almas de todos los que atacan de esa manera y los saque de la oscuridad, porque no estuvo bueno".

Para finalizar con el tema, Christophe se animó a contar a cuál de los dos finalistas elegiría para trabajar con él, en el caso de que solo pudiera tomar a uno. "Damián está en Rosario, así que a Samantha, sin problemas. Aunque debe aprender más porque todavía le falta pulir algunas cosas".