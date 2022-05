María Susini salió en defensa de Facundo Arana tras la acusación de Romina Gaetani y aseguró: “Es una víctima”

No son días fáciles para Facundo Arana. El actor se encuentra en el centro de una polémica, en la que ya son dos las voces que denunciaron haber sido maltratadas por él. El pasado día viernes, Romina Gaetani reveló que Arana la agredió verbalmente, y durante la noche del lunes, Maju Lozano habló en LAM para contar que ella también vivió una situación similar. Por ese motivo, la modelo María Susini, esposa del actor, salió sorpresivamente en el aire de LAM para hablar a favor de su pareja.

En una comunicación telefónica, aclaró: “Estoy siguiendo todo lo que viene pasando, Facu ni siquiera sabe que estoy hablando. Y es verdad que no le hizo bien toda esta situación”. En diálogo con Ángel de Brito, la modelo compartió su mirada sobre los recientes dichos de Romina Gaetani y de defendió a Arana con convicción. “ Facu es un ser de luz, es un ser divino, lejos de ser violento. En esta situación Facu está siendo víctima y es una maldad”, dijo Susini.

Y argumentó: “Convivo con Facu desde hace muchísimos años y entiendo muchas cosas. E stá lejos de ser violento. Respiro con él y si así lo fuese, yo no estaría con una persona así. Está lejos de las descripciones esas. Que se puede calentar un día y golpear una mesa, sí, recontra sí, ¿pero en qué contexto? Ustedes lo saben mejor que yo. Cuando vos recortás una frase, una situación y la utilizás de determinada manera, la sacás de contexto y comunicás otra cosa, no lo que verdaderamente pasa”.

Más adelante, la modelo se refirió puntualmente a las palabras expresadas por Gaetani, pero fue más allá. “Si hubo algo que pasó durante la tira, en especial con Romina, es anecdótico, él siempre trató de ayudar. Pero más allá de eso, en ningún momento me enteré que estuviesen enemistados o peleados, todo lo contrario. Romina vino a casa en un momento, millones de cosas pasaron. Pero más allá de Romina, yo llamo para decirles: contextualicemos bien la situación, él está siendo víctima, está siendo acusado de algo que no es, que a mí me consta. Y decirle violento, ¿qué es esto? Si alguna vez se calentó o reaccionó mal no es lo mismo que violencia, y mucho menos de género. Y, como cualquiera, se puede equivocar en una situación, ¿pero de ahí a decir que es violento?”, planteó.

Una vez más, y sobre las opiniones vertidas por Gaetani y Lozano, Susini no se refirió directamente, pero destacó: “Vos sabés con quién estás al lado, conocés muy bien a la otra persona. La gente tiene sentido común, tiene coherencia, y no sé por qué lo hicieron ellas, ni cuáles son sus intereses personales, pero él está lejos de hacer cosas de ese estilo. No estoy acá para generar otro tipo de cuestiones, ni entrar en guerra con lo que se dijo, sino para aclarar una situación. Te podría contar un millón de cosas de lo que se vivió en la tira, el tema acá es que se está mirando de una manera que no es correcta. Él es víctima”.

En otro tramo de la charla, la pareja del actor, subrayó nuevamente que Arana no es un hombre de carácter violento. “Puedo asegurar que él no es así, y mucho menos va a ir buscar molestar a alguien. Facu con Romina fue solo adorable. ¿Qué está buscando Romina? No sé. Yo estoy arriba de eso, en algo que es realmente trascendental. Facu es un ser humano excepcional y no es violento”, opinó.

Por último, De Brito le preguntó por qué era ella quien hablaba y no Facundo, y la modelo respondió: “Porque Facu ni siquiera está mirando el programa. Porque no está en condiciones de aguantar todo esto, y yo sí. Ni sabe que estoy hablando con ustedes (…) Lo que quiero es que quede clara la situación, que hay una diferencia abismal entre ser violento, con lo que se está acusando ahora a Facu”.