Dani La Chepi estalló contra un integrante de su familia y fue tajante: “No lo aguanto más”

Los últimos días del año vienen acompañados con el cansancio de las largas semanas laborales, los nervios previos a las fiestas y, detalle que no es menor, las altas temperaturas que parecen provocar que toda tarea se vuelva diez veces más difícil de hacer. En estas épocas tan estresantes es esencial tener tiempo para descansar pero este no sería el caso para Daniela Viaggiamari -conocida popularmente como La Chepi- para quien, a todos los conflictos estacionales, se le sumó una pequeña dificultad hogareña.

La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) está disfrutando a pleno la nueva casa que pudo comprarse gracias a su arduo trabajo y que, durante todo el 2021, estuvo en obra. Allí vive junto a su hija Isabella y a Toyo, el gato de la familia. Sus millones de seguidores pudieron acompañarla en la felicidad y el orgullo que sintió el día de la mudanza ya que todo quedó registrado en sus redes sociales. Pero, como muestra lo bello también hace lo propio con los aspectos menos divertidos de su cotidianeidad.

Así, fiel a su costumbre de publicar tanto lo bueno como lo malo, La Chepi apareció en sus historias para realizar un fuerte descargo sobre uno de los integrantes de la casa. A pesar de que a veces es Isa quien protagoniza de las quejas de su mamá, esta vez le tocó a la mascota familiar. Toyo es un animal dulce y tranquilo pero, como buen gato, le gusta levantarse bien temprano y pretende que sus dueños hagan lo mismo. Para la conductora de El juego de la Oca (eltrece), esto no es asunto de risas.

El cómico descargo de Dani La Chepi sobre un integrante de su familia

“Yo me levanté a las ocho, pero los ojos me los hicieron abrir a las seis”, dijo y comenzó a imitar los agudos maullidos del gato mientras enfocaba con la cámara al animal gris y blanco que dormía plácidamente tirado al sol. “No lo aguanto más”, agregó, con un tono de voz que evidenciaba su cansancio.

Toyo, el gato de cinco años de Dani La Chepi instagram

Lejos de haber terminado, un par de videos más tarde la humorista volvió a arremeter en contra de las costumbres de Toyo. Sin embargo, esta vez no fue su temprano despertar el foco de su furia sino el lugar en donde decidió dormir la siesta.

Acostado relajadamente encima de una caja de marcadores ubicada en el escritorio de Isa, el gato procedía a dormir de lo más tranquilo. “Este es el nuevo lugar. Ya es sillón, cocina, mesada, y ahora, fibras de Isa con pelos”, comentó la cómica, rozando el enojo. Antes de generar intranquilidad entre sus seguidores, Dani reapareció para aclarar que todo era a modo de chiste y que ella disfrutaba mucho tenerlo viviendo en su casa.

Dani La Chepi fue atacada por su gato

Aunque el amor que Isa y su mamá sienten por su mascota es más que evidente, no sería la primera vez que la influencer usa su plataforma para quejarse de él. Semanas atrás exhibió unos cortes que tenía en la cara resultado de un ataque nocturno. “¡Lo que me duele, lo que me arde! Nunca pasó, es re tranquilo Toyo. Yo estaba durmiendo y de golpe viene a las ocho de la mañana a hacerme ‘miau miau’ y no estaba Isa así que le dije ‘la p... madre salí Toyo’ y me atacó tipo Tarzán de la selva”, relató, antes de aclarar que ya había consultado con una médica sobre como tratar las lastimaduras.