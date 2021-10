Daniela Viaggiamari, más conocida por su seudónimo Dani La Chepi, volcó en las redes sociales la angustia que experimentó en las últimas horas. La influencer fue víctima de un robo en la casa que está remodelando para mudarse junto a su hija, Isabella, y el hecho le generó mucha angustia.

La exparticipante de MasterChef Celebrity y actual host digital de Bake Off Argentina (Telefe) no pudo contener las lágrimas hablar de un hecho de inseguridad que sufrió. Más allá del perjuicio material que le ocasionaron, afortunadamente no le sucedió nada a ella.

La angustia de Dani La Chepi por el robo que sufrió en su nueva casa

A través de las stories de Instagram, La Chepi compartió con sus más de tres millones de seguidores detalles de lo que le pasó. Desde videos grabados desde el interior de su auto junto a su mamá, y donde se la veía con los ojos llorosos, relató cómo se enteró del robo a su nueva casa.

“Me ves los ojos y decís: ‘¡Qué emocionante!, yo estaría igual’. Sí, fue emocionante pero fue más emocionante cuando vino el vecino de la vuelta, el señor Esteban, a decirnos ‘entraron a robar’. ¿Cómo? ¿A dónde entraron a robar? le preguntamos, y él me dijo: ‘Entraron a tu casa, saltaron a la mía y me afanaron un par de cositas’”, relató.

En el final de la seguidilla de videos, la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) expresó su indignación por lo sucedido y con ironía, expresó: “Este es un estreno te digo…”. Luego, le propuso a su madre que la acompañe a comprar una alarma y rejas de protección.

Dani La Chepi junto a su novio y su hija Isabella

Si bien la influencer no especificó qué cosas se llevaron los ladrones, el hecho de inseguridad tuvo lugar días antes de que se mude junto con sus hija Isabella. En la actualidad, alquila un departamento y aguarda con ansias el momento para poder tener su propio hogar.

Dani La Chepi fue víctima de inseguridad (Foto: Captura de video) Instagram

Mientras aún estaba participando en la edición de MasterChef Celebrity en la que terminó coronándose el actor Gastón Dalmau, Dani La Chepi había adquirido la casa a la cual planea mudarse en breve. Pero como le faltaban algunos detalles de terminación, decidió hacer algunas reformas y dejar su próximo hogar como a ella le gusta.

Cabe recordar que meses atrás Dani La Chepi ya se había llevado un gran susto al ser víctima de la inseguridad. En ese momento un motochorro la golpeó en plena calle para quitarle el celular. En sus redes sociales mostró cómo le quedó la cara por la agresión que recibió.

En 2020 la instagramer Dani La Chepi fue víctima de un violento intento de robo en la vía pública Danilachepi

“Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, que tiene 73 años, bajándose del bondi y me diga ‘Dani estoy llegando a la parada’, que la empujen y la tiren contra un colectivo”, manifestó en ese momento en un video con sus seguidores.