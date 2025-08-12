Daniel Ambrosino se quebró al contar el motivo que lo alejó de la televisión: “Me agarró mucha angustia”

Después de dos meses de ausencia en los medios, Daniel Ambrosino regresó este lunes A la tarde (América TV) y contó el motivo de salud que no solo atraviesa hace algunos años, sino también que lo obligó a realizarse una intervención quirúrgica.

Dani Ambrosino causó preocupación por su estado de salud (Foto: Captura TV)

“¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó que en este tiempo desapareciste un poquito de los medios?“, le preguntó Karina Mazzocco, la conductora del ciclo, por lo que el periodista de espectáculos explicó: “Los divertículos se producen en el intestino, que está revestido como de unas bolsitas, y cuando se infectan o se inflaman te producen hinchazón y no podés ir al baño. Entonces corrés el riesgo de que pueda explotar y generar una infección interna fatal“.

Y continuó: “Yo había tenido varias internaciones anteriormente. Es muy doloroso, te empezás a hinchar y te baja mucho en ánimo. En mayo, el cirujano que me fue a ver en el Finochietto me dijo ‘zafaste de no entrar a quirófano directamente’. La diverticulosis la podés tratar de manera intravenosa o con antibióticos vía oral”.

Daniel Ambrosino compartió algunas de las fotografías que se sacó al momento de su internación (Foto: Instagram/@danielambrosino)

En ese sentido, se refirió al miedo que le produjo el enterarse de que debía someterse a una cirugía y el riesgo que eso conlleva. “Mi cirugía duró entre tres y cuatro horas. Yo tenía pánico de entrar al quirófano, pero teniendo en cuenta la experiencia de mi hermano que también sufre de esto, programé de operación para el 30 de junio. A partir de ahí estuve internado una semana, me dieron el alta el domingo 6 de julio y el martes me desperté con un dolor de cabeza muy fuerte, me sentía raro, y me empezó a doler la herida en la panza. A la noche levanté fiebre y me dijo que fuera para la clínica. Tenía una infección en la incisión“, señaló.

Con la voz entrecortada, el cronista recordó: "Ahí me agarró mucha angustia. Los médicos me dijeron que era superficial, que era una bacteria suave, no podía perjudicar en nada a la operación en sí misma. Me cortaron parte del intestino para sacar la parte enferma, donde estaban los divertículos. Pero lo que me hacía tener miedo era pensar que esa infección podía afectar el procedimiento interno“.

Daniel Ambrosino estuvo internado en el Sanatorio Finochietto (Foto: Instagram/@danielambrosino)

“La cabeza te juega en contra también”, expresó al referirse al proceso que atravesó. Salió del hospital el 16 de julio y, a pesar del alta, su preocupación persistía. “Yo vivo solo, por más que mi hermano pasaba por mi casa, yo me hacía las curaciones solo. La angustia es inexplicable e intransferible”, relató sobre la soledad que sintió durante ese período.

Al detallar cómo continúa su recuperación, Ambrosino dijo que los pinchazos que percibe son parte de la sanación interna. Además, aseveró que el cirujano le anticipó que esa sensación puede durar de dos a tres meses mientras el cuerpo cicatriza por dentro.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el periodista atraviesa un problema de salud similar, ya que también fue atendido de urgencia en 2019 y en 2024. Sin embargo, en esas ocasiones, solo quedó en observación y recibió medicación para desinflamar su intestino.