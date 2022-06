Daniela Cardone recordó una anécdota con Nazarena Vélez que dejó a todos sin palabras: “Nos besamos desnudas”

Daniela Cardone fue de las figuras más controversiales de fines de los ‘90, protagonista de novelas, desfiles y escándalos, supo ganarse un lugar en el mundo del espectáculo tanto por su talento como por su belleza. Alejada de los medios, en ocasiones brinda entrevistas en las que demuestra que no todo se sabe de ella. En esta ocasión, reveló cómo fue su romance con Alejandro Fantino y la incómoda situación que vivió con Nazarena Vélez.

“Nosotras chapamos, ¿te acordás? Nos besamos las dos desnudas porque grabamos”, lanzó en LAM (América) Nazarena Vélez dirigiéndose hacia Daniela Cardone, que eventualmente comparte su lugar de angelita. Sin negarlo, y visiblemente avergonzada, la exmodelo respondió: “¡Qué momento! Las dos desnudas, yo me metía abajo de las sabanas”. Por su puesto que las mujeres dieron detalles de ese momento, ocurrido en 2017.

Nazarena y Daniela se besaron

En ese entonces, las mujeres protagonizaron un clip llamado Santos Pecadores, para un portal web. La situación no fue tan amena como lo trasmitieron en el producto final debido a los nervios y vergüenza que sentía Cardone por el escenario planteado. “La cuestión es que chapamos fuerte, tomamos champagne. Teníamos que chapar y Daniela estaba tímida. Yo tenía más show erótico encima, la agarré y me la chapé”, contó, entre risas, Nazarena.

Pero no fue el único momento “secreto” que salió a la luz en LAM. Minutos más tarde llegó Alejandro Fantino al estudio y tuvo un cara a cara con la exvedette y ambos admitieron haber tenido un romance en 1998.

Casi 25 años más tarde, sacaron a la luz el romance que se mantuvo en las tinieblas mientras duró. “Nos conocimos en el primer programa de Mar de fondo, en Mar del Plata. Dani vino de invitada. El programa se hacía en la playa. Y nada...¡Qué querés que te diga!”, reveló el periodista sobre el comienzo de un amorío de corta duración.

Alejandro y Daniela hablaron de su romance oculto

Entre risas, Cardone indicó que en aquel entonces le parecía muy atractivo el conductor que comenzaba su carrera en los medios. Por eso años, él lucía una larga cabellera que la atrajo de inmediato. Ambos fueron escuetos con los detalles acerca de aquel apasionada romance, sin embargo aclararon que eran solteros, por lo que ese no fue el motivo por el que lo mantuvieron ocultos.

Sin romper los códigos implícitos entre ambos, Fantino decidió contar al aire que al lado de Daniela conoció dos cosas que en aquel entonces eran desconocidas para él. “Me invitaste a cenar a tu casa, a tu piso. Y, cuando entro, vos pusiste unos platos grandes y arriba el plato. Era el plato de sitio y yo no sabía que existía eso en el universo. Yo pensaba que el plato era el plato. Dije ‘¿qué raro esta mina, que pone dos platos? Y no me animaba a decírtelo”, reveló.

Mientras todos los presentes se reían, agregó que también conoció por ella las endivias, una hortaliza comestible. “Sos una persona increíble. ¡Qué época!”, cerró el conductor quien afirmó que salió con muchas mujeres famosas, relaciones que mantuvo lejos de las flashes.