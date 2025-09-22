El desgarrador video que compartió Daniela Celis de Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Thiago Medina continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega con pronóstico reservado. Una de las últimas novedades fue la operación de la parrilla costal, que sirvió para proteger a los órganos dañados, a la espera de una evolución paulatina que lo saque de la terapia intensiva.

Mientras el exparticipante de Gran Hermano lucha por su vida, Daniela Celis, su expareja, brinda los partes médicos a través de sus redes sociales y comparte recuerdos de Medina, quien es padre de Aimé y Laia.

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, compartió un emotivo video del joven que lucha por su vida

Con un tono desgarrador, implorando por su recuperación, Celis subió a su cuenta de Instagram un video de Thiago que data del 21 de septiembre de 2024, fecha exacta del inicio de la primavera. Por ese entonces, el joven sorprendió a Daniela y a su mamá con un ramo de flores amarillas al ritmo de la canción “Flores amarillas” de Floricienta.

“Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre. Te lo imploro”, lanzó en un tono desgarrador, rogando por la recuperación de Medina. Este registro fílmico conmovió a los seguidores de Celis en las redes, quienes se sumaron a la cadena de oración para acompañar a Thiago en su lenta y ardua recuperación tras un choque con su moto en la zona de Moreno.

El parte médico de Thiago Medina

Previo a este recuerdo, “Pestañela” compartió un nuevo informe médico del estado de salud de Medina, quien, luego de la intervención quirúrgica, mejoró algunos de sus parámetros.

“Se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica y sedado. Sin drogas para la presión”, indicó la influencer en su historia de Instagram. “Les queremos contar que los órganos más afectados son los pulmones”, agregó.

Acto seguido, expresó que su evolución es “día a día”, reforzó la cadena de oración y detalló: “La cirugía de tórax y abdomen viene evolucionando de forma positiva”.

Aseguran que el papá de Thiago Medina no deja que Daniela Celis lo visite en el hospital

Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda (América TV), confirmó un conflicto latente entre Daniela Celis y Julio Medina, papá de Thiago, quien no dejaría entrar a la sala de terapia intensiva a su expareja.

“A mí me llegó que el papá de Thiago estaría manejando todo y a Daniela, que se lo merece, porque está ahí apostada, y es la mamá de las hijas, no la dejan entrar, entró una sola vez”, detalló Latorre sobre la interna familiar que existiría entre la familia de Medina y Daniela.

Aseguran que el papá de Thiago Medina no permite que Daniela Celis lo vea en el hospital

Según la información que recabó Latorre, la justificación por parte del padre es que no pueden ingresar muchas personas a la sala donde se encuentra internado Thiago. “Entran dos por día. Bueno, pero Camila, la hermana, no entra porque le da impresión verlo. La podrían dejar a Dani”.

Lo concreto es que Thiago Medina continúa internado, en estado reservado, a la espera de la evolución hemodinámica que le permita respirar por sus propios medios. Por su parte, Celis, la cara más visible de este caso, se encarga de compartir la información de la salud de su expareja en sus redes sociales.