Daniela Celis reveló cómo se enteró del accidente de Thiago Medina y cómo estaba su relación en ese momento

Thiago Medina continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Tras un grave siniestro vial, el exparticipante de Gran Hermano sufrió politraumatismos y fracturas que lo dejaron en un estado delicado de salud.

A medida que transcurren los días se comienza a saber -con más claridad- cómo fue el accidente de Thiago. Así fue como Daniela Celis, expareja de Medina, habló este martes con el programa Intrusos (América TV) y explicó el momento en el que se enteró sobre el accidente y la posterior internación del papá de Laia y Aimé.

Thiago Medina se encuentra internado en un hospital de Moreno con pronóstico reservado

“Llegué a mi casa y no lo encontré. Lo llamaba por teléfono y me parecía muy raro que él deje solo a las nenas con la niñera, nunca jamás dejaba a las nenas con alguien. Después la llamé a Camila y le pregunté dónde estaba su hermano y me dijo que había ido a buscar la moto que la había ploteado, en diez minutos volvía. Cuando le pregunté a la niñera hace cuanto estaba sola me dijo hace una hora y media”, relató Celis, quien estuvo acompañado en el móvil con Nacho Castañares, amigo de Thiago.

Luego de incesantes llamados a su celular, Daniela escuchó una voz, de una mujer, del otro lado del teléfono, que la dejó helada: “Es algo que nunca quise escuchar... estamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente y está en el hospital de Moreno, necesito que vengas urgente, entró al quirófano y no podemos darte un diagnóstico”.

Daniela Celis dio detalles de como era su relacion con Thiago hasta el momento del accidente

Con la voz quebrada al recordar esos minutos que se volvieron eternos y desesperantes, Celis pidió ayuda a su familia para que puedan estar con sus hijas, avisó a la familia de Thiago y salió para el hospital donde hoy está internado su expareja.

A la espera de la evolución favorable de Medina, la influencer destacó la ayuda de Raúl, un vecino de la zona, quien socorrió, de inmediato, al joven de 22 años. Según se conoció en estos últimos días, Thiago le habría dicho la frase “No me quiero morir” a este hombre, mientras se desangraba producto de las fracturas y golpes que sufrió en el accidente con su moto.

Con la confirmación de esta frase, “Pestañela” descartó la hipótesis de que Thiago se accidentó a propósito con el fin de quitarse la vida. “Yo necesitaba la confirmación de esas palabras como para decir quizás en un momento estaba desgastado y quería ir con su mamá, que es su ángel mayor, pero hasta último momento quería seguir viviendo y vamos a seguir luchando por eso”, expresó Celis, citando a Marisa, la mamá de Medina, quien falleció cuando el joven tenía ocho años.

El dramático testimonio de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina

“Hace una semana con Thiago estábamos re bien, de hecho el jueves vino a mi casa y se trajo la mochila preparada para quedarse todo el finde hasta el domingo, y así darle los días libres a mi mamá. Apenas llegué a casa después de todo esto me fijé si realmente se iba a quedar y tenía cuatro mudas de ropa en la mochila”, expresó Daniela, quien, además, confirmó que el accidente fue a diez cuadras de su casa.

Además de la cadena de oración que piden tanto Daniela, como los familiares y amigos de Thiago, la mujer contó cuándo fue la última vez que lo vio al joven que lucha por su vida: “Lo vi una sola vez el domingo. Fueron tres minutos. Esa fue la primera y única vez. Quería que él me escuche y sepa que las nenas están bien, sé que él está preocupado por ellas. Que se tome su tiempo, él es fuerte y tiene un corazón enorme”.

Daniela Celis y Thiago Medina formaron una familia con dos hijas llamadas Laia y Aimé (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

A su vez, Celis hizo una mención especial a Nacho Castañares: “Está todo el tiempo con las nenas dándole de comer, bañándolas. Él está bancándome un montón”.

Por último, Castañares agradeció las palabras de su amiga e indicó: “Somos familia. En lo que podamos dar una mano, vamos a hacerlo. Antes de comunicar algo les pido que escuchen a la familia de Thiago y Dani”.

Qué dice el último parte médico

Cerca de las nueve de la mañana de este martes, el hospital hizo público el parte médico oficial de Thiago Medina, quien continúa en estado reservado.

Thiago Medina lucha por su vida (Fuente: ARCHIVO)

“Permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, detalló el texto oficial.