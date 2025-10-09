Daniela Celis respondió si se casaría con Thiago Medina

Daniela Celis no pudo contener su inmensa alegría y alivio al hablar con la prensa este mediodía, luego de que su expareja, Thiago Medina, recibiera el alta médica tras permanecer internado durante 28 días. La influencer, visiblemente emocionada, compartió sus sentimientos y expectativas ante el esperado regreso a casa del joven de 22 años, donde lo aguardan sus hijas. Dentro de la euforia, tuvo tiempo para responder sobre los rumores de casamiento entre ellos.

Desde afuera del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde se congregaron los medios y muchos fanáticos, Celis manifestó su profunda felicidad. “Estoy muy contenta, estoy feliz. Esperé mucho todo este tiempo, pensé que a veces no iba a llegar, pero llegó, así que no tengo palabras”, expresó al programa Lape club social informativo (América TV) con una sonrisa que reflejaba el fin de un período de gran incertidumbre. La situación de salud de Thiago había mantenido en vilo a sus seguidores y a la familia, y el alta representa un hito crucial en su recuperación.

Daniela se quedó junto a Thiago todos los días que duró la internación (Captura: América)

La prioridad de Daniela era el reencuentro familiar. “Mucha emoción y esperando el reencuentro con sus hijas, que es lo que más quiero”, afirmó y destacó la importancia de que Thiago puede volver a estar con sus pequeñas Aimé y Laia, las gemelas de un año y medio de edad.

Celis también aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo recibido durante este difícil proceso. “Agradecida con el alma, porque esto fue gracias a los profesionales, gracias a la gente, gracias a ustedes también por visualizar todo esto, por el respeto que le dieron”, dijo y agregó: “Estoy muy feliz del trabajo en equipo que hicimos junto al cielo”.

Daniela y Thiago se conocieron en Gran Hermano

Si bien Daniela y Thiago se encuentran separados desde mayo, los periodistas no dudaron en consultarle sobre los persistentes rumores de casamiento, especialmente después de que trascendiera una supuesta propuesta dentro de la clínica. Ante la pregunta directa de si se casarían, Daniela respondió con una mezcla de cautela y esperanza: “No sé”. Cuando se le insistió sobre la propuesta de matrimonio que se había mencionado, reiteró: “No sé”. Finalmente, al ser consultada sobre si le gustaría casarse con él, Celis optó por una respuesta que dejó abierta la puerta: “Vamos a ver, chicos, vamos a ver si nos volvemos a enamorar”.

Esta declaración sugiere que si bien el amor y el compromiso son evidentes, la pareja podría estar enfocada en superar los desafíos recientes y reconstruir su vida cotidiana antes de dar un paso tan significativo. A raíz de esto, Daniela Celis reflexionó sobre el impacto de la experiencia vivida: “Y muchas cosas te pasan, ¿viste? Cuando de un segundo para otro tenés una persona, se te da vuelta la vida entera y fue esto lo que me pasó a mí”.