La decisión del ganador de Los 8 Escalones del Millón que dejó atónito a Guido Kaczka: “¿Me estás cargando?”

Un hecho sin precedentes ocurrió el martes en Los 8 escalones del millón (eltrece). Un participante que ganó el premio mayor se negó a volver al programa para participar por otro millón de pesos y su decisión dejó atónito a Guido Kaczka.

En pleno festejo por su merecida victoria, el joven llamado Federico fue interrumpido por el conductor, quien quiso saber si al día siguiente quería presentarse a competir nuevamente por otro millón de pesos, tal y como ofrece el programa.

La decisión del ganador de Los 8 Escalones del Millón que dejó atónito a Guido Kaczka

Acto seguido le dio dos opciones al participante: “Vos podés venir e ir por los dos millones o podés decir ya está, tengo un millón, tengo trabajo nuevo, trabajo de lo que estudié. Me quedo con esto, ya está, no vuelvo. Ya pasé, no vuelvo más”.

Lo que Kaczka no esperaba es que después de semejante performance, Federico rechace la invitación para jugar al día siguiente, un hecho hasta ahora inédito en el ciclo de eltrece. “Fue muy estresante...Así que creo que bueno, me voy a quedar acá”, expresó.

El conductor del programa se quedó sin palabras ante la respuesta del participante. “Me estás cargando, ¿no volvés?”, repreguntó y todos los presentes en el estudio comenzaron a hacer comentarios. “A ver, tranquilos, es una decisión. Todos le gritaron que no, déjenlo decidir”, dijo Kaczka al micrófono para intentar poner un poco de orden.

Guido Kaczka, atónito por la deicisión del ganador de Los 8 escalones del millón (Foto: Captura de TV)

“¡Por favor! ¡Que vuelva! ¿Cómo no?”, lanzó Carmen Barbieri, tan sorprendida como todos. Ante esto, el presentador volvió a dirigirse al joven y le expresó: “El asunto es así, si vos decidís no volver -les quiero avisar a todos, nunca nadie lo dijo-, ¿saben quién tiene la posibilidad de volver? José”, explicó señalando al participante que salió segundo.

A su vez, detalló: “Si José dice que no quiere volver, puede volver Julieta. Si Julieta dice que no quiere volver, puede volver Uriel”. De esta manera les consultó uno por uno a los jugadores qué harían si les toca la posibilidad de regresar y claro, todos dijeron que no dudarían en volver.

“A ver, Federico, de verdad es tu decisión y ahora, después no la podés dar vuelta. O sea, no lo podés pensar hasta mañana, nos tenés que avisar porque así son Los 8 escalones del millón”, sostuvo Kaczka y el hombre asintió con la cabeza, consciente de que ya no había marcha atrás.

“Si decidís quedarte acá, está muy bien. Sos un gran ganador, por supuesto. Y están las dos opciones. Qué hacés”, le preguntó Guido por última vez. Muy seguro, esta vez tuvo una respuesta tajante: “La verdad que me gustaría que José venga”.

Federico ganó en Los 8 Escalones del Millón pero decidió no regresar al dia siguiente (Foto: Captura de TV)

Pero eso no fue todo: todavía faltaba que el participante que quedó en segundo lugar responda si estaba dispuesto a regresar al día siguiente. “José, ¿vos querés volver o le pregunto a Julieta?”, lo interrogó Guido. “No, yo quiero volver”, respondió y la confirmación fue celebrada por todos en el estudio.