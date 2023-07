David y Victoria Beckham cumplieron 24 años de casados: la peculiar foto retro con la que él la saludó por su aniversario

escuchar

A tan solo un año de celebrar sus bodas de plata, Victoria y David Beckham compartieron una serie de fotos y videos inéditos por su 24 aniversario de casados. La pareja es una de las más cotizadas en el mundo del espectáculo y tuvo cuatro hijos: Brooklyn, de 23 años; Romeo, de 20; Cruz, de 17; y Harper, de 11. Ante la felicitación de varios famosos, el matrimonio se mostró irreconocible en una instantánea de los primeros pasos de su relación y sus admiradores quedaron boquiabiertos.

“Todavía nos tomamos de la mano y me río (contigo, solo contigo). Te amo mucho”, escribió Victoria Beckham a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de 30 millones de seguidores, junto a una fotografía de ambos agarrados y en actitud cómplice.

Victoria y David Beckham cumplieron 24 años de casados Instagram: victoriabeckham

Por su parte, el deportista, que llevó la camiseta con el número 23 en el Real Madrid, destacó la fecha en la que dieron el “sí, quiero”. “En este día, 4 de julio de 1999, suman 24 años y contando”, escribió, junto a dos emojis de ancianos. Y añadió una dedicatoria a Victoria Adams, verdadero apellido de la ex Spice Girls: “A la mejor esposa, mamá y compañera de bebida (la mayor parte del tiempo). Feliz aniversario, te amo mucho”. Junto al texto, el futbolista posteó una fotografía de los inicios de su relación, en la que ambos aparecieron irreconocibles y sorprendieron a sus admiradores.

La inédita foto que compartió el matrimonio Instagram: David Beckham

Además, la pareja compartió emotivo video del tradicional momento en el que cortaron la torta en el festejo de su matrimonio. En la publicación, celebridades del ámbito internacional les dedicaron sus mejores deseos. “Feliz aniversario a mi pareja favorita en el mundo”, escribió la actriz Eva Longoria, quien comparte un estrecho vínculo de amistad con la empresaria. “Qué lindo. Me encanta su amor”, agregó Alyssa Milano.

El video que compartió Victoria Beckham en su 24 aniversario de casados

El tierno y divertido video de Beckham con su hija en un recital

David Beckham utiliza sus redes sociales, donde acumuló más de 80 millones de seguidores, para compartir momentos históricos de su pasión por el fútbol, sus poses junto a celebridades internacionales y las capturas de sus reuniones con amigos. Pero, lo que principalmente caracteriza el perfil del británico son las instantáneas junto a su familia. Así, el exfutbolista del Manchester United aparece de manera frecuente con sus cuatro hijos y Victoria Beckham.

En los últimos días, Beckham compartió en sus Stories de Instagram una serie de videos con su hija Harper, de 11 años, que enterneció a sus seguidores. El papá acompañó a la pequeña a un recital de Harry Styles en Londres (Reino Unido), donde ambos aparecieron con complementos de color rosa, como una gorra, una boa o un sombrero.

El emotivo y divertido momento que compartió David Beckham con su hija en el recital de Styles

Harper demostró conocer las canciones del exlíder de One Direction, al cantar sus temas a todo pulmón. Pero no fue la única: y es que el deportista la acompañó al saltar y gritar la letra de “What makes you beautiful”. “Una noche espectacular”, describió Beckham en su perfil de Instagram, junto a varias instantáneas y videos que retrataron la experiencia en el recital del artista.

