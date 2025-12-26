Protagonista del “Manual de Ned” fue a buscar a Tylor Chase y le brindó ayuda para salir de las calles en California

Tylor Chase, quien formó parte del elenco del programa infantil Ned’s Declassified School Survival Guide (Manual de supervivencia escolar de Ned), fue visto recientemente en situación de calle en California. Tras la viralización de un video sobre su situación, uno de sus excompañeros de la serie, Daniel Curtis Lee, decidió brindarle apoyo y acompañamiento.

Daniel Curtis Lee ayuda a Tylor Chase a salir de las calles

A través de redes sociales, Daniel Curtis Lee, recordado por su papel de Cookie en la serie de Nickelodeon, compartió cómo está ayudando a Tylor Chase, luego de reencontrarse con él en una calle de California.

Curtis Lee lleva a comer pizza a su amigo Tylor Chase (Instagram @daniel_curtis_lee)

Según los videos publicados en su cuenta de Instagram, Lee, de 34 años, se encontró con Chase y conversó con él durante algunos minutos, incluso en presencia de un agente de policía. Luego, ambos ingresaron a una pizzería para compartir una comida caliente.

Durante ese encuentro, Curtis Lee le dio una sorpresa adicional a su excompañero: realizó una videollamada con el actor Devon Werkheiser, protagonista del programa, con quien Chase mantuvo una breve charla.

Más tarde, los videos muestran a ambos a bordo de una camioneta conducida por Curtis Lee, hasta llegar a un hotel, donde Chase se mostró emocionado por contar con un lugar donde pasar la noche y resguardarse de la lluvia.

Tras unas palabras de aliento, ambos se abrazaron antes de cerrar el video, con un mensaje de apoyo para que Chase pueda dejar la vida en la calle.

Qué dijo Daniel Curtis Lee sobre ayudar a Tylor Chase

En sus redes sociales, Curtis Lee explicó que este acompañamiento representa el primer paso de un proceso más largo para ayudar a su amigo.

También contó que Chase tiene el objetivo de hacer transmisiones en vivo de videojuegos, por lo que pidió apoyo para concretar ese proyecto.

Tylor Chase tiene una videollamada con el protagonista del Manual de Ned (Instagram @daniel_curtis_lee)

“Mucha gente me ha contactado para saber si sigo en contacto con Tylor, desde aquel último video que publiqué. Y sí, de hecho, acabo de terminar una llamada con él”, dijo en Instagram.

Lee reconoció que la comunicación es inestable, ya que en algunos momentos Chase cuenta con un teléfono y en otros no. Por ese motivo, adelantó que evalúa crear un fondo de ayuda para sostener el proceso de asistencia y rehabilitación.

En un video publicado el 23 de diciembre de 2025, Curtis Lee indicó que Chase logró comunicarse con su padre por videollamada y que varios exintegrantes del programa trabajan de manera conjunta para ayudarlo a ingresar a un tratamiento de rehabilitación.

Más ayuda de actores para Tylor Chase

Según informó la revista People, otros actores también se sumaron a la ayuda. Shaun Weiss, protagonista de la saga Mighty Ducks, señaló que recibió numerosos mensajes sobre la situación de Chase y decidió intervenir.

Danielk Curtis habla sobre la situación de Tylor Chase (Instagram @daniel_curtis_lee)

“Me comuniqué con algunos amigos y tenemos lista una cama para él en un centro de desintoxicación y un lugar donde puede recibir tratamiento a largo plazo”, afirmó Weiss, de 47 años, quien además alentó a otras personas a colaborar.

Weiss ha hablado en el pasado sobre su propia experiencia en situación de calle y con adicciones, y destacó que el apoyo de sus seguidores fue clave en su proceso de recuperación y rehabilitación.