Este lunes 24 de noviembre se dio a conocer que Jimmy Cliff murió a los 81 años. Se trata de uno de los cantantes legendarios del reggae en Jamaica, reconocido por canciones como “Many Rivers to Cross”, “Rebel In Me”, “Vietnam” y “Reggae Night”. La noticia fue confirmada por la familia del artista a través de un comunicado que se publicó en las redes sociales de Cliff.

De qué murió Jimmy Cliff, leyenda del reggae

El comunicado oficial sobre la muerte deCliff Captura de pantalla

Según indica el comunicado firmado por su mujer, Latifa Chambers, y sus hijos Lilty y Aken, Jimmy Cliff falleció por complicaciones médicas derivadas de un cuadro de neumonía.

Noticia en desarrollo.