De qué murió Jimmy Cliff, leyenda del reggae
La familia del cantante jamaiquino confirmó la noticia y reveló que había tenido complicaciones en su salud en el último tiempo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Este lunes 24 de noviembre se dio a conocer que Jimmy Cliff murió a los 81 años. Se trata de uno de los cantantes legendarios del reggae en Jamaica, reconocido por canciones como “Many Rivers to Cross”, “Rebel In Me”, “Vietnam” y “Reggae Night”. La noticia fue confirmada por la familia del artista a través de un comunicado que se publicó en las redes sociales de Cliff.
De qué murió Jimmy Cliff, leyenda del reggae
Según indica el comunicado firmado por su mujer, Latifa Chambers, y sus hijos Lilty y Aken, Jimmy Cliff falleció por complicaciones médicas derivadas de un cuadro de neumonía.
Noticia en desarrollo.
LA NACION
Más leídas de Espectáculos
- 1
La noche de Mirtha: la Chiqui sorprendió con un look floreado y muy brillante
- 2
Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
- 3
Atrapado sin salida cumplió 50 años: la película que nadie quería filmar y que convirtió a Jack Nicholson en una estrella
- 4
Martín Fierro Latino 2025: la intimidad de la ceremonia en Miami y todos los ganadores