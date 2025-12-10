¿De qué murió Robe Iniesta, el cantante de la banda de rock española Extremoduro?

Este miércoles 10 de diciembre se dio a conocer que Robe Iniesta, el cantante y guitarrista español, murió a los 63 años. Se trata del líder de Extremoduro, una de las bandas más destacadas del rock de España.

La noticia la informó la agencia de comunicación del artista en un comunicado que fue firmado por su familia y colaboradores. “Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, señaló el documento que se compartió en las redes sociales del artista.

El comunicado no dio la causa de su muerte. De todos modos, Robe Iniesta tuvo algunos problemas de salud en los últimos años.

En noviembre de 2024 canceló sus dos últimos conciertos de la gira Ni santos ni inocentes, previstos en Madrid, tras sufrir “un tromboembolismo pulmonar”. Este diagnóstico lo obligó “a guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario”.

El comunicado completo con el que se informó la muerte de Robe Iniesta Instagram

En el comunicado oficial sobre su fallecimiento se lee la consigna “¡Hasta siempre Robe! ¡Hasta siempre, siempre! ¡Hasta siempre, siempre, siempre!“, en referencia a una frase que solía decir.

Además, en el texto se lo destacó como jefe, artista, líder político y social. Es último rol que se le asignó se debe a que Iniesta llevó adelante campañas ecologistas, ayudas a ONG, además que reconocer su capacidad de “poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox”.

Asimismo, se detalló que en los próximos días dará a conocer “la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje” para despedir al músico. “En nuestras manos está que esta obra maravillosa, llena de valores humanos, perdure y trascienda a través de las escuelas y universidades de habla hispana. El público le dio la vida y él se la dio a ellos. Gracias Robe, gracias maestro. Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado. ¡Al camino recto por el más torcido! ¡Vuela alto, hombre pájaro!”, concluye.

Quién era Robe Iniesta

Roberto Iniesta Ojea nació en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962. Saltó a la fama a finales de los años 1980 con su influyente grupo de hard rock Extremoduro, que publicó una docena de discos hasta su disolución en 2019. Algunos de sus mayores hits son “La vereda de la puerta de atrás”, “Si te vas”, “Standby” y “So payaso”.

Extremoduro - La Vereda De La Puerta De Atrás (Directo, 2002)

Por su parte, publicó cuatro discos en solitario: el último de ellos fue Se nos lleva el aire, lanzado en 2023 y muy bien recibido por público y crítica. En tanto, el año pasado fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, que los reconoció como uno de los músicos y letristas más destacados del rock español.