Débora Nishimoto le dedicó un tierno mensaje a Esteban Lamothe por su primer año juntos

En medio del rodaje de la serie Envidiosa para Netflix, Esteban Lamothe y su compañera de elenco, Débora Nishimoto, descubrieron que la química entre ellos trascendía la ficción. Tras confirmar su romance, dejaron de lado el hermetismo y comenzaron a mostrarse juntos en público, compartiendo gestos de cariño sin ocultarse. El 12 de agosto, la pareja celebró su primer aniversario, ocasión que la actriz aprovechó para dedicarle una emotiva publicación repleta de amor.

A través de su cuenta de Instagram, Débora Nishimoto expresó públicamente sus sentimientos con un mensaje cargado de ternura. “¡Un año ha pasado!”, escribió junto a un carrete de imágenes que retrata cenas, paseos y distintos instantes especiales que vivieron durante estos doce meses de relación. Como broche, sumó una frase que refleja lo que significó este tiempo junto a Lamothe: “Yo no sabía que mi risa podía sonar así”.

La romántica publicación de Débora Nishimoto para celebrar su primer aniversario con Esteban Lamothe (Captura: Instagram @deboranishimoto)

Además de las emotivas palabras, Débora acompañó su publicación con una serie de postales que capturan distintos momentos compartidos. En una de las imágenes se los ve en plena celebración nocturna, con grandes sonrisas, mientras comparten una mesa repleta de comida y bebida, transmitiendo la alegría del instante. Otra fotografía revela una escena más íntima y hogareña: se puede ver a Lamothe descansando recostado junto a un gato, en un ambiente cálido que deja entrever la comodidad y confianza que comparten.

Las divertidas postales que compartió la actriz por su primer aniversario (Foto: Instagram @deboranishimoto)

Desde momentos íntimos hasta salidas, sorprendió con una serie de fotos inéditas (Foto: Instagram @deboranishimoto)

La selección también incorpora postales capturadas en espacios públicos. En una de ellas, la pareja aparece sentada en la vereda de un café, con los brazos cruzados y la mirada directa a la cámara, transmitiendo una mezcla de calma y conexión. En otra, el actor lució una rosa en la oreja, un detalle que suma frescura, humor y una evidente complicidad entre ambos. Como cierre del carrete romántico, sorprendieron al incluir una imagen que parece remontarse a una de sus primeras citas, en la que fueron fotografiados sin darse cuenta, con un guiño espontáneo a los inicios de su historia.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Foto: Instagram @deboranishimoto)

La actriz compartió una postal de lo que parecería ser una de las primeras citas con Lamothe (Foto: Instagram @deboranishimoto)

La historia de amor de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Los rumores sobre un romance entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto comenzaron a tomar fuerza en septiembre de 2024. Fue entonces cuando, tras el estreno de Envidiosa, Ángel de Brito publicó en sus redes una imagen de ambos en un restaurante de Los Cardales y hasta aseguró que hubo “chape”. Ese simple comentario alcanzó para que las especulaciones se multiplicaran, alimentando la curiosidad del público y los medios. Dos meses después de aquella foto, los protagonistas decidieron confirmar lo que hasta entonces era solo un rumor.

Los rumores de romance entre ambos comenzaron en septiembre de 2024 (Foto: Instagram @deboranishimoto)

Desde entonces, no tienen problema alguno en expresar su amor en público. Con frecuencia comparten momentos juntos y dejan en claro lo enamorados que están. Tiempo atrás, Débora se abrió sobre cómo nació el vínculo con Lamothe en diálogo con Intrusos (América TV), y recordó que lo conoció hace una década y pensó que era “un potro”. Por ese entonces, él estaba en pareja y no volvieron a verse, pero el destino los reunió en el set de Envidiosa, donde compartieron ocho meses de rodaje. “Nos conocimos grabando, durante ocho meses no pasó nada y cuando faltaba una semana para terminar, empezamos a salir”, relató Lamothe a LA NACION.

La actriz contó que en los últimos días de filmación comenzaron a intercambiar mensajes y a inventar planes para verse. “Nos dimos cuenta de que se iba a terminar el rodaje y empezamos a chatear. Yo no uso mucho el celular y con él estaba a full. Nos divertíamos mucho”, dijo, al remarcar la química que compartían en escena. “Me divertía mucho. Todo lo tenía que filmar con él, así que la verdad que lo agradecí”, agregó. Hoy disfrutan de viajes, encuentros familiares y eventos, aunque, como aclaró Nishimoto, la convivencia no está en sus planes por el momento: “Pasamos muchos días juntos, la verdad, pero cada uno vive en su casa”.