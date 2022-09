La Casa del Dragón: esto es todo lo que se sabe sobre Daemon Targaryen, el villano de la serie

La Casa del Dragón se convirtió en la serie más esperada por los fanáticos de Juego de Tronos. La precuela se posicionó 200 años antes que la primera entrega y esto la ha convertido en otro gran atractivo para el fandom. Fuego y Sangre es el libro de George R.R. Martin en el que esta adaptada esta puesta en escena.

HBO Max se ha vuelto el escenario de la locura de los seguidores de La Casa del Dragón que esperan, cada domingo, ansiosos el estreno de un nuevo capítulo. El spin-off ha superado todas las expectativas de la producción. Para dimensionar de lo que estamos hablando, diremos que el primer episodio fue visto por 10 millones de espectadores, mientras que el segundo superó la cifra por un 2%.

Qué sabemos de Daemon Targaryen, el villano de La Casa del Dragón

El actor Matt Smith es quien le da vida al villano de La Casa del Dragón. Su personificación como Daemon Targaryen ya está dando mucho que hablar. Es que se perfila con solo un puñado de capítulos como el favorito para los seguidores de la serie. Pese a su perversidad en la pantalla se ha transformado en un hipnótico malvado para el fandom.

En La Casa del Dragon es el hermano del rey Viserys cuyo reinado estable mantiene la paz. Sin embargo, encuentra varios problemas en encontrar un hombre que lo suceda en el trono. Tras la muerte de su esposa termina dándole la bendición a su hija la princesa Rhaenyra.

Matt Smith como Daemon Targaryen

Pero, el tío de la joven heredera está ansioso por quitarle su lugar. Poco a poco Daemon Targaryen va dejando al descubierto sus objetivos de quedarse en el Trono de Hierro y de ser posible dirigir los Siete Reinos. Pronto su hermano descubrirá sus planes y lo mandará al exilio.

“Me encanta la relación con su hermano. Es un personaje brillante, porque nunca sabes lo que está pensando. Me gustó su ambigüedad. Hay una crueldad en su personalidad que pensé que era realmente interesante ver personajes que se comportan tan mal”, explicó Matt Smith sobre su personaje para La Casa del Dragón en una entrevista reciente.

Cómo es y qué significa el nuevo opening

Además de la música, esta nueva presentación de los títulos iniciales de la ficción cuenta también con un estilo de animación 3D similar al que se usó en “Juego de tronos. La diferencia es que en este opening somos guiados a través de una imponente ciudad de piedra que va siendo bañada por un río de sangre.

En la intro, que no supera el 1:30 de duración, la sangre se mueve a través de engranajes que llevan diferentes insignias, trazando un nuevo camino dependiendo de cómo gire el engranaje. ¿Cuál es el significado detrás de este simbolismo?

Varios fanáticos de la serie trasladaron sus teorías a las redes sociales. También ocurre lo mismo en plataformas como Reddit. La web Mashable compiló algunas de estas explicaciones.

House of the Dragon | Opening

Quienes ya vieron el primer capítulo de House of the Dragon, recordaran el modelo a escala que tiene el rey Viserys I de la ciudad de Valyria, el hogar de los Targaryen antes de llegar a Westeros y que, para el tiempo que se narra en esta serie, ya no existe. Esa misma ciudad es la que se aprecia en los créditos cuando empieza el camino de la sangre.

Sobre la sangre y las insignias que empieza a bañar es claro que cada símbolo representa a un Targaryen específico. Algunos son fáciles de deducir. Como explica Mashable, “el primer engranaje que vemos contiene un retrato de dragones durante lo que probablemente fue la Muerte de Old Valyria, pero una vez que el círculo se llena de sangre, todo lo que queda es una corona de hierro que representa a Aegon, el Conquistador”.

El símbolo de Rhaenyra también es fácil de identificar porque es el mismo del collar que le entregó Daemon en el capítulo 1 titulado “Los herederos del dragón”. Otra pista que nos deja el opening está ligada a los Targaryen que siguen en juego en House of the Dragon.