Radicada en España con su novio, Noelia Pompa contó en Los ángeles de la mañana por qué dejó el país

27 de mayo de 2020 • 15:02

Radicada en Madrid desde hace un tiempo, Noelia Pompa reapareció públicamente y reveló los motivos por los cuales decidió alejarse del medio. Además, habló de su pelea con Hernán Piquín y de su vuelta al "Bailando 2020".

Vía skype, la bailarina charló con Los ángeles de la mañana y contó cómo está viviendo la cuarentena en España. "Fue uno de los países más afectados y se vivió con mucho temor. Ahora está todo encausándose. Preocupados, cuidándonos mucho y respetando la cuarentena. Por suerte estamos en un pueblo llamado Cenicientos, alejados del centro. Acá sólo hay montañas y muy pocas personas", señaló feliz sobre el pueblito que eligió para convivir con su novio chef.

En plenas tratativas para regresar al "Bailando" , certamen que alguna vez la consagró campeona, advirtió: "Antes de todo esto estaba grabando una serie que va a salir a fin de año o principios del próximo año. También estoy esperando para volver al teatro. Después tengo que resolver si viajo o no, tampoco averigüé las condiciones. No sé si no voy a tener que hacer cuarentena en Argentina ni bien llegue. Estuve hablando con el Chato (Prada), tenía muchas ganas de estar", explicó.

"¿Por qué la decisión de alejarte de los medios e irte a otro país?", quiso saber el conductor del ciclo. Sin dar demasiadas vueltas, Pompa se sinceró: "La estaba pasando mal con fobias y mucha presión. Salió la posibilidad de viajar y lo hice por mi salud. También me costaba hablarlo. Vine un poco en la búsqueda, me agarró como una crisis existencial. A veces necesitás tocar fondo", advirtió quien por ese entonces estaba protagonizando Pequeña gran mujer , una obra producida por Flavio Mendoza.

Tras confirmar que su relación con el productor está muy bien , la actriz no descartó la posibilidad de volver a trabajar con él. "Por suerte ahora está sanando la relación. La felicidad que sentí haciendo Stravaganza nunca la volví a repetir. Cuando me dijo de la posibilidad de volver a juntarnos para hacerlo, me alegró el corazón", indicó. Y enseguida hizo referencia a la última experiencia de trabajo que involuntariamente desató su partida del país. "Encabezar una obra sobre mi historia y remover el pasado, más todo lo que me estaba pasando en ese momento fue fuerte. Había cosas que me dolían y no podía separar. Me levantaba deprimida y tenía que estar sonriendo y era muy difícil", reveló.

Sin embargo, su pelea con Flavio no fue la única por aquel entonces. Aunque nunca dio demasiados detalles, su enfrentamiento con Facu Mazzei y Hernán Piquín, compañero del certamen de baile en dos oportunidades era de público conocimiento. "Con Facu pudimos hablar pero cuando me mostraban lo que decía con Piquin. Igual entendí que cuando estás ahí en la tele te pinchan un poco. Yo volvería a trabajar con todos, por si queda alguna duda, hasta con Piquín. Ellos dijeron que no, que soy malísima trabajando. Cuando escuchaba eso, me agarraba la cabeza y pensaba: '¿tan guacha fui?' No me reconocía en sus palabras", confesó al tiempo que aclaró que "ahora estoy buscando mi camino por el lado de la actuación".