Despidieron del trabajo a Sarah Borrell, la moza danesa que tuvo un affaire con Luciano Castro: el polémico motivo

Sarah Borrell, la joven danesa de 28 años que mantuvo un affaire con Luciano Castro en Madrid, fue despedida de su trabajo. La abrupta desvinculación laboral se produjo luego de la intensa repercusión mediática que generó su vínculo con el argentino, una situación que escaló rápidamente hasta afectar directamente su día a día y su fuente de ingresos.

La noticia fue confirmada por Juan Etchegoyen en Mitre Live. El periodista citó información enviada desde Europa por su colega español Roberto Antolín. Según los reportes, Borrell se desempeñaba en el bar Brunch and Cake, un reconocido local gastronómico en Madrid, el mismo lugar donde, de acuerdo con los trascendidos, habría conocido a Castro. Según explicó el periodista local, la viralización del vínculo habría sido determinante para la decisión del local.

Sarah Borell es representada por Wanted Agency y este impacto mediático podría ayudarla a dar el salto a la fama Instagram (@sarah.borrell)

Etchegoyen detalló las circunstancias que llevaron a la drástica decisión del bar: “Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, y los audios que salieron a la luz. Esa es la data que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla”, afirmó el conductor de Mitre Live. La fuerte exposición y la viralización de audios íntimos de Luciano Castro, que generaron un notorio revuelo en Argentina, tuvieron consecuencias directas y severas en la vida de Borrell, quien hasta ese momento se mantenía alejada del mundo del espectáculo.

Desde Madrid, el periodista Roberto Antolín se trasladó al lugar para corroborar la información. “Juan, acá estoy en el lugar donde Luciano Castro conoció a Sarah, esta mujer danesa que reside en Madrid”, relató. El corresponsal, incluso, mostró la mesa donde, según sus fuentes, se habría producido el primer encuentro entre el actor y la bailarina danesa. La incomodidad generada por la constante atención mediática en el local gastronómico habría sido un factor determinante para que el bar decidiera prescindir de sus servicios.

La desvinculación laboral puso de manifiesto el significativo impacto personal y profesional que el escándalo generó en su vida. Este episodio, que la dejó en el centro de la polémica, reavivó un debate en redes sociales sobre los efectos colaterales de la exposición pública y el escrutinio permanente sobre la vida privada. Muchos usuarios cuestionaron que una trabajadora perdiera su fuente de ingresos por un escándalo sentimental ajeno a su desempeño en el puesto.

La reciente publicación de Sarah Borrell la muestra enfocada en su carrera artística

Mientras Borrell enfrenta esta situación laboral, el trasfondo del escándalo que involucra a Castro y Griselda Siciliani continúa con incógnitas. Este martes, Castro reconoció que “perdió al amor de su vida”, lo que dio a entender que su separación de la actriz era un hecho.

La historia de cómo se conocieron el actor argentino y Borrell, que comenzó en el propio Brunch and Cake, derivó en un vínculo cuya filtración a la prensa escaló rápidamente en la agenda mediática argentina, con repercusiones internacionales. Hasta el momento, ni Sarah ni los responsables del bar emitieron declaraciones públicas sobre la situación.