En defensa de su hermana, Zaira Nara apuntó directo contra Natalie Weber

Después de las críticas su hermana, Zaira Nara realizó un pícaro comentario dirigido a Natalie Weber Crédito: Instagram

28 de julio de 2020 • 16:25

La fuerte crítica que realizó Natalie Weber a Wanda Nara no pasó desapercibida por su entorno más íntimo. Es por eso que su hermana, Zaira Nara, salió a defenderla y dejó un picante comentario dirigido a la esposa de Mauro Zárate.

Hace algunos días, Weber arremetió duramente contra las fotografías que publica Wanda en sus redes sociales. "Tendría que hacer un curso de Photoshop. Así, cuando se afina la pierna, no le queda el cuádriceps como en la pantorrilla. Parece que se le hubiera derretido un pedazo de madera", expresó.

Pero eso no fue todo. A ese comentario, añadió: "Debería decirle a las esposas de los futbolistas del mismo equipo de Icardi que no la filmen porque cuando la filman es el triple de lo que muestra ella misma en sus redes. ¿Por qué no se acepta como es y quiere vender una imagen de lo que no es? Eso está mal. Hay un mensaje erróneo ahí".

Esos comentarios no cayeron para nada bien en el círculo íntimo de la modelo y representante de su esposo, Mauro Icardi. Tal es así que, aunque ella no se haya pronunciado todavía al respecto, su hermana, Zaira, sí decidió dejar un mensaje para Weber.

A través de su cuenta de Twitter, Zaira respondió a una publicación que informaba sobre los dichos de Weber y escribió: "¿A las que se operan también critica?".