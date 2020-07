Zaira Nara subió una tierna imagen a sus redes sociales Crédito: Instagram

Zaira Nara, quien en febrero fue madre de su segundo hijo, publicó una tierna foto al natural por el cumpleaños de su pareja, Jakob Von Plessen, en sus redes sociales. En la imagen se los puede ver a ambos junto a sus hijos, Malaika, de 3 años y el bebe Viggo. Lo curioso de la fotografía es que mientras los padres sonríen y posan para la cámara, los dos niños lloran.

La exconductora de, escribió ayer en su Instagram: "El chico más aventurero del mundo, ese que me volvió loca de amor el día que lo conocí, hoy cumple 40. Te regalo esta foto de esta aventura que es la familia que formamos. Una aventura bastante distinta de las que estabas acostumbrado, pero sin dudas, la más linda de todas. Acá estamos para acompañarte en todo y hacerte feliz siempre. Quizás a veces llorando en el momento menos oportuno. (Juro que nunca lloran pero decidieron hacerlo en el momento de las velitas) . Crecen un poco y volvemos a dormir la siesta en algún arbolito de África. Te amo mi amor. ¡Feliz cumple!".

Rápidamente la foto sumó más de 228.000 Me Gusta y de comentarios que elogian a la familia de la modelo.

Hace unos meses Zaira quedó envuelta en el medio de una polémica, cuando su exasesor de imagen, Luciano Di Trento, decidió utilizar sus redes sociales para denunciarla. Di Trento acusó a la modelo de "traicionera y miserable" después de haberle pedido, sin suerte, que ella lo ayudara a promocionar un emprendimiento.

"Quiero contarles el abandono y el desprecio que estoy sintiendo por parte de una persona del medio a la cual ayudé muchísimo. Yo le cambié la imagen, le acerqué muchísimas marcas que siguen trabajando con ella gracias a mis contactos, mi trabajo y mi tiempo, pero a pesar de esto, hoy en día me está dando la espalda", dijo Di Trento en un video difundido en Twitter. "Solo pido una pequeña ayuda. Me siento muy decepcionado y muy dolido, quiero desenmascararla y que se cuente la verdad. Me gustaría que se desenmascare un poco lo que es la mina cuando labura y cuando descarta a una persona", sostuvo.

Para defenderse de las críticas recibidas, Zaira acudió a Twitter, en donde compartió su versión de la historia.

"Te agradecería que chequees aunque sea un poco la información sobre alguien que habla tan mal sobre mi persona. No me da igual, siempre me manejé de una forma impecable en mi vida. Este chico realmente está buscando lo que vos le estás dando: prensa, sin importarle nada", le escribió al periodista Lio Pecoraro. "Como le acabo de escribir a Luciano en un mensaje privado te lo digo también a vos: desde hace años mi comunicación con él es nula. Me manda flyers que yo no leí y esto lo hizo enloquecer. El último fue el martes, donde me pedía difusión", añadió.

"No subo flyers sin saber que la empresa es seria, no puedo usar mis medios para vivir subiendo favores a gente con la que alguna vez trabajé, porque no sé qué vende, que ofrece, etcétera. Me encantaría que vos también puedas investigar antes de difundir una mentira. Gracias", culminó Nara y adjuntó capturas de pantalla con los mensajes que le envió su exasesor.