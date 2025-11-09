Día de la Animación Argentina: por qué se celebra hoy y las 10 mejores producciones nacionales

El Día de la Animación Argentina se conmemora el 9 de noviembre con el fin de reconocer este patrimonio cultural de la nación, que refleja la identidad creativa y artística del país. Es una fecha ideada para brindar el apoyo a esta industria audiovisual, que reúne a miles de personas de las artes plásticas, cine, música, edición, tecnología y diseño.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Animación Argentina?

La fecha fue establecida mediante la ley nº 27.326, en recuerdo del estreno de la película El Apóstol, dirigida por Quirino Cristiani, un día como hoy pero de 1917. El director nacido en Italia en 1896 arribó al país a temprana edad. Cursó sus estudios en la Academia de Bellas Artes, donde colaboró con el productor cinematográfico Federico Valle.

Quirino Cristiani: por qué se celebra el Día Nacional de la Animación Argentina

Gracias a su dedicación, construyó una máquina con manivelas, pedales y una cámara fotográfica, invención que permitía crear fotogramas animados. De esta manera, creó más de 58.000 cuadros para el largometraje El Apóstol. La película estrenada en 1917 se convirtió en un éxito, como también un hito en la industria audiovisual nacional.

El Día de la Animación Argentina es la posibilidad de compartir, visibilizar y celebrar la labor de todas las personas que se dedican a esta industria creativa, que realiza grandes aportes a la cultura de la nación. A continuación, las 10 mejores producciones de animación nacionales.

Metegol

Bajo la dirección de Juan José Campanella, esta película del año 2013 se basó en el cuento “Memorias de un wing derecho” de Roberto Fontanarrosa. Se trata de la producción animada más costosa del país, que cuenta la historia de un tradicional metegol que cobra vida.

Metegol, tráiler oficial

El Apóstol

Esta sátira política cuenta la historia de un ficticio presidente de la Argentina que sueña con elevarse al Olimpo para solicitar a los dioses que libren a la ciudad de corrupción. La historia se inspiró en la figura del entonces presidente de la nación, Hipólito Yrigoyen.

9 De Noviembre De 1917 - Se Estrena En La Argentina El Apóstol De Quirino Cristiani.

Manuelita

La película de animación 2D dirigida por Manuel García Ferré se estrenó en 1999. Se encuentra basada en la canción infantil de María Elena Walsh. Cuenta la historia de una tortuga que emprende un viaje lleno de sorpresas y aventuras, para llegar a París.

Manuelita, La Película - De Manuel García Ferré (Trailer)

Las aventuras de Hijitus

Se estrenó en 1973, bajo la producción de Manuel García Ferré. Se trata del segundo largometraje animado del director, conformado por tres episodios de la tira diaria de televisión emitida por Canal 13: El dragoncito cantor, Granampa y Dedo Negro.

HIJITUS

Boogie, el aceitoso

Inspirada en la tira de Roberto Fontanarrosa, es una película del año 2009, dirigida por Gustavo Cova. Cuenta la historia de Boogie, un asesino a sueldo que retrata el humor del autor, una crítica social y la sátira.

BOOGIE EL ACEITOSO

Gigantes: una aventura extraordinaria

Se trata de un estreno reciente, dirigida por Gonzalo Gutiérrez en 2024. Es una coproducción argentino-alemana inspirada en Don Quijote, que cuenta las aventuras de Alfonso y sus amigos, quienes buscan salvar su pueblo de una misteriosa amenaza. Más de 500 artistas participaron en su creación y se encuentra disponible en Netflix.

GIGANTES Una Aventura Extraordinaria Trailer Oficial

Anteojito y Antifaz, mil intentos y un invento

La película de Manuel García Ferré se estrenó en 1972. Narra la vida de un niño huérfano, Anteojito, que vive con su tío Antifaz y debe enfrentar a la bruja Cachavacha que quiere robar sus inventos.

Anteojito y Antifaz

Martín Fierro: la película

Liliana Romero y Norman Ruiz son los directores de este largometraje de 2007. Inspirada en el poema gauchesco de José Hernández, ilustra la historia de Martín Fierro, que enfrenta diferentes luchas y aventuras.

Martin Fierro (Trailer)

Plumíferos

Daniel DeFelippo y Gustavo Giannini son los responsables de esta película de 2010, que cuenta la historia de Juan, un gorrión que se siente ordinario y Feifi, una canaria que escapa de su jaula.

Plumíferos, Aventuras Voladoras - Trailer En Español

Trapito

En 1975 se estrenó esta película dirigida por Manuel García Ferré. La historia comienza en una noche de tormenta, cuando un espantapájaros llamado Trapito salva la vida de un gorrión.