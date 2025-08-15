Día del Niño en Netflix: diez películas infantiles para disfrutar en familia el fin de semana

Una maratón de cine en casa es una opción ideal para celebrar a las infancias y la plataforma de streaming ofrece una variada selección de títulos para que grandes y chicos miren juntos
El fin de semana es un momento ideal para preparar algunos snacks, desplegar una manta y sentarse en el sillón frente al televisor a ver una película. Muchos eligen este tiempo para pasar tiempo de calidad con la familia y, como toque especial, este domingo 17 de agosto en la Argentina se celebra el Día del Niño. Organizar una maratón de películas es una actividad ideal para pasar el día. Netflix ofrece una amplia selección de títulos que grandes y chicos pueden disfrutar juntos. A continuación te dejamos una selección de 10 películas infantiles disponibles en la plataforma a las que podés darle play para celebrar a las infancias.
1) Wonka
Una opción ideal para toda la familia y especialmente para los fanáticos de Charlie y la fábrica de Chocolate. Protagonizada por Timothée Chalamet, cuenta los inicios de Willy Wonka, cómo conoció a los Oompa Loompas y vivió grandes aventuras antes de convertirse en el famoso chocolatero.
- Año: 2023
- Duración: 112 minutos
2) Minions
Un clásico de los clásicos y un favorito de los más chicos. Stuart, Kevin y Bob, los divertidos personajes amarillos de Mi villano favorito, esta vez viven sus propias aventuras y revelan que llevó a ayudar a los villanos.
- Año: 2015
- Duración: 91 minutos
Bonus Track: Las primeras tres películas de Mi villano favorito (Despicable Me) también están disponibles en Netflix.
3) Sing: ¡Ven y canta!
Con canciones conocidas, divertidos personajes y una entretenida historia, se convirtió en una de las películas favoritas de las infancias. Un koala organiza un concurso musical para salvar su teatro y los participantes con talentosos animales que cantan y tocan el piano y la guitarra.
- Año: 2016
- Duración: 100 minutos
4) Happy Feet: El pinguiño
Ganadora del premio Oscar a la mejor película animada, sigue a un grupo de pingüinos de la Antártida que para atraer a una pareja tienen que cantar. Uno de ellos no sabe hacerlo, pero tiene un talento que nadie más posee: es un gran bailarín de tap.
- Año: 2006
- Duración: 108 minutos
Bonus Track: La secuela, Happy Feet 2: El pinguiño (Happy Feet Two) también está disponible en Netflix.
5) Gato con botas: el último deseo
El divertido personaje que surgió en Shrek 2 tuvo su propia película. En esta secuela, el gato con botas descubre que de sus nueve vidas solo le queda una, por lo que emprenderá una aventura para encontrar a la estrella mágica que le permitirá pedir un deseo.
- Año: 2022
- Duración: 102 minutos
6) Amigos imaginarios
Tras vivir una dura experiencia, una niña se muda a la casa de su abuela y descubre que los amigos imaginarios son reales y deberá encontrar la forma de ayudarlos para que no sean olvidados. La película está protagonizada por Ryan Reynolds y Cailey Fleming y dirigida por John Krasinski.
- Año: 2024
- Duración: 104 minutos
7) Trolls
Otra historia que se convirtió en un éxito. El divertido, alegre y colorido mundo de los Trolls cambia inesperadamente cuando su líder Poppy, acompañada por Ramón, se embarca en una peligrosa y desconocida misión para salvar a sus amigos
- Año: 2016
- Duración: 92 minutos
8) La guardería de papá
Un clásico de los 2000 con Eddie Murphy y Jeff Garlin. El film gira en torno a dos hombres que, al quedarse sin trabajo, deciden abrir una guardería para niños en su casa. Sin embargo, controlarlos no les será tarea sencilla.
- Año: 2003
- Duración: 92 minutos
9) Leo
Un lagarto de 74 años llamado Leo se entera de que solo le queda un año de vida. Decide escaparse con su amiga tortuga y vivir peligrosas y desafiantes aventuras lejos del aula de la escuela de Florida en la que estuvieron encerrados durante décadas.
- Año: 2023
- Duración: 106 minutos
10) Megamente
Después de vencer a su enemigo de toda la vida, el super villano Megamente descubrirá que, una vez cumplido su objetivo, deberá buscarle otro propósito a su vida.
- Año: 2010
- Duración: 96 minutos
