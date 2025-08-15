Día del Niño en Netflix: diez películas infantiles para disfrutar en familia el fin de semana

El fin de semana es un momento ideal para preparar algunos snacks, desplegar una manta y sentarse en el sillón frente al televisor a ver una película. Muchos eligen este tiempo para pasar tiempo de calidad con la familia y, como toque especial, este domingo 17 de agosto en la Argentina se celebra el Día del Niño. Organizar una maratón de películas es una actividad ideal para pasar el día. Netflix ofrece una amplia selección de títulos que grandes y chicos pueden disfrutar juntos. A continuación te dejamos una selección de 10 películas infantiles disponibles en la plataforma a las que podés darle play para celebrar a las infancias.

1) Wonka

Wonka con Timothée Chalamet

Una opción ideal para toda la familia y especialmente para los fanáticos de Charlie y la fábrica de Chocolate. Protagonizada por Timothée Chalamet, cuenta los inicios de Willy Wonka, cómo conoció a los Oompa Loompas y vivió grandes aventuras antes de convertirse en el famoso chocolatero.

Año: 2023

2023 Duración: 112 minutos

2) Minions

Minions se convirtió en un clásico y está en Netflix (Foto: Universal Pictures)

Un clásico de los clásicos y un favorito de los más chicos. Stuart, Kevin y Bob, los divertidos personajes amarillos de Mi villano favorito, esta vez viven sus propias aventuras y revelan que llevó a ayudar a los villanos.

Año: 2015

2015 Duración: 91 minutos

Bonus Track: Las primeras tres películas de Mi villano favorito (Despicable Me) también están disponibles en Netflix.

3) Sing: ¡Ven y canta!

Sing: ¡ven y canta!

Con canciones conocidas, divertidos personajes y una entretenida historia, se convirtió en una de las películas favoritas de las infancias. Un koala organiza un concurso musical para salvar su teatro y los participantes con talentosos animales que cantan y tocan el piano y la guitarra.

Año: 2016

2016 Duración: 100 minutos

4) Happy Feet: El pinguiño

Happy Feet ganó el Oscar a mejor película animada en 2007 (Foto: Warner Bros)

Ganadora del premio Oscar a la mejor película animada, sigue a un grupo de pingüinos de la Antártida que para atraer a una pareja tienen que cantar. Uno de ellos no sabe hacerlo, pero tiene un talento que nadie más posee: es un gran bailarín de tap.

Año: 2006

2006 Duración: 108 minutos

Bonus Track: La secuela, Happy Feet 2: El pinguiño (Happy Feet Two) también está disponible en Netflix.

5) Gato con botas: el último deseo

Gato con botas: el último deseo

El divertido personaje que surgió en Shrek 2 tuvo su propia película. En esta secuela, el gato con botas descubre que de sus nueve vidas solo le queda una, por lo que emprenderá una aventura para encontrar a la estrella mágica que le permitirá pedir un deseo.

Año: 2022

2022 Duración: 102 minutos

6) Amigos imaginarios

Amigos imaginarios está protagonizada por Cailey Fleming y Ryan Reynolds (Foto: IMDb)

Tras vivir una dura experiencia, una niña se muda a la casa de su abuela y descubre que los amigos imaginarios son reales y deberá encontrar la forma de ayudarlos para que no sean olvidados. La película está protagonizada por Ryan Reynolds y Cailey Fleming y dirigida por John Krasinski.

Año: 2024

2024 Duración: 104 minutos

7) Trolls

Trolls

Otra historia que se convirtió en un éxito. El divertido, alegre y colorido mundo de los Trolls cambia inesperadamente cuando su líder Poppy, acompañada por Ramón, se embarca en una peligrosa y desconocida misión para salvar a sus amigos

Año: 2016

2016 Duración: 92 minutos

8) La guardería de papá

La guardería de papá tiene como protagonista a Eddie Murphy (Foto: Columbia Pictures)

Un clásico de los 2000 con Eddie Murphy y Jeff Garlin. El film gira en torno a dos hombres que, al quedarse sin trabajo, deciden abrir una guardería para niños en su casa. Sin embargo, controlarlos no les será tarea sencilla.

Año: 2003

2003 Duración: 92 minutos

9) Leo

Leo tráiler

Un lagarto de 74 años llamado Leo se entera de que solo le queda un año de vida. Decide escaparse con su amiga tortuga y vivir peligrosas y desafiantes aventuras lejos del aula de la escuela de Florida en la que estuvieron encerrados durante décadas.

Año: 2023

2023 Duración: 106 minutos

10) Megamente

Megamente se estrenó en 2015 y está disponible en Netflix (Foto: IMDb)

Después de vencer a su enemigo de toda la vida, el super villano Megamente descubrirá que, una vez cumplido su objetivo, deberá buscarle otro propósito a su vida.