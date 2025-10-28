Quién es la ganadora del Miss USA que representará a EE.UU. en el Miss Universo 2025

El certamen de Miss USA 2025 coronó como ganadora a Audrey Eckert, una joven de 22 años, quien conquistó a los jueces con su carisma, seguridad y elegancia, convirtiéndose en la nueva representante de Estados Unidos rumbo al Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia.

Audrey Eckert, la nueva Miss USA que representará a EE.UU.

Audrey Eckert fue coronada como la nueva Miss USA. Dentro su trayectoria profesional, destaca por ser una defensora de la seguridad digital y el empoderamiento femenino. Se graduó de la Universidad de Nebraska-Lincoln con 22 años, donde obtuvo una Licenciatura en Administración de Empresas, así como una especialidad en Marketing y Publicidad y Relaciones Públicas, destacó Miss Nebraska USA.

Coronación de es Audrey Eckert, la ganadora de Miss USA 2025

Actualmente, trabaja como Coordinadora de Redes Sociales y Marketing de Sapahn, una marca tailandesa de bolsos comprometida con los derechos humanos. La marca obtuvo la certificación B Corp, un estándar nacional de producción ética y prácticas laborales justas.

Como exatleta de la División I de la NCAA y capitana del equipo de animadoras Husker, Audrey recibió el reconocimiento de la Conferencia Big Ten con los Premios de Honor Académico y Servicio Comunitario por sus logros académicos y su compromiso con la comunidad a través del voluntariado.

La ganadora es una defensora del empoderamiento femenino y de los programas educativos para jóvenes (Instagram/@audreyeckert_)

Además, fundó “Queen of Your Feed”, una iniciativa que educa a jóvenes sobre cómo navegar el mundo digital de forma segura y apropiándose de su propia narrativa.

La respuesta de Audrey Eckert sobre la seguridad digital en el Miss USA

Durante la ronda final de preguntas, fue cuestionada sobre qué esperaba que las generaciones futuras dijeran sobre los jóvenes de hoy. Su respuesta se centró en la adaptabilidad y la responsabilidad digital.

“Nuestra generación es, sin duda, adaptable”, afirmó. “Hemos aprendido a crecer y cambiar a través de muchas experiencias. Trabajo en medios digitales y enseño a 500 atletas semanalmente cómo mantenerse seguros en línea. Estar seguro en línea y aprender a desenvolverse en un mundo digital requiere adaptabilidad”, informó North Platte Post.

Miss Nebraska, Audrey Eckert, recibió la corona por parte de Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, en medio de la ausencia de Miss Estados Unidos 2024, Alma Cooper (Instagram/@audreyeckert_)

La joven de 23 años superó a otras 50 concursantes durante el certamen y se enfrentó en la competencia estatal de vestuario, la preliminar y la final ante los jueces Nia Sánchez, Jade Tolbert, Sasha Farber, Kenneth Barlis y Hannah Edwards, quienes le otorgaron la puntuación general más alta, para alcanzar la corona, según E News.

La coronación de Eckert estuvo a cargo de la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, ya que Miss Estados Unidos 2024, Alma Cooper, anunció en sus redes sociales que no asistiría a la ceremonia.

Eckert es coordinadora de marketing y redes sociales para una marca de bolsos (Instagram/@audreyeckert_)

“Tras considerarlo mucho, he tomado la difícil decisión de no asistir al certamen de Miss USA de este año ni a la ceremonia de coronación para rendir homenaje a mis valores, mi trabajo y mi determinación”, escribió la excampeona en Instagram.

“Al cerrar este capítulo, lo hago con la certeza de que terminé lo que empecé con integridad y con mi autoestima en alto, al igual que la corona que tuve el honor de llevar”, finalizó.

Eckert competirá en el certamen número 74 de Miss Universo que se celebrará en Tailandia el próximo mes (Instagram/@audreyeckert_)

Así fue el certamen del Miss USA 2025

El certamen comenzó con una competencia de “traje típico estatal”, concursos preliminares y entrevistas a puerta cerrada que redujeron las candidatas de 51 a un grupo de 16 finalistas, a los que se sumaron cuatro más mediante votación pública, destacó CNN.

La defensora de la seguridad digital venció a otras 50 concursantes para quedarse con la corona en el Grand Sierra Resort en Reno, Nevada (Instagram/@audreyeckert_)

Más de una decena de participantes tenían 30 años o más, luego de que Miss Estados Unidos eliminara en 2024 la prohibición para mujeres mayores de 28 años, casadas o madres. Entre ellas estuvo Miss Delaware, Tetra Shockley, de 44 años, la participante de mayor edad en competir en el certamen.

Miss New Hampshire, MonaLesa Brackett, se convirtió en la primera mujer en competir usando hiyab.

El certamen también marcó la primera vez que Miss EE.UU. no transmitió el concurso por televisión. En su lugar, se ofreció a través de un servicio de streaming de belleza y certámenes.