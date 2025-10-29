Quién es Virginia Fonseca, la modelo que enamoró a Vinicius Júnior

Este martes, Vinicius Jr. y Virginia Fonseca pusieron fin a las especulaciones y confirmaron su romance en las redes sociales. “V y V”, detalló el posteo con las iniciales de su nombre, sumado a un emoji de un corazón y una selfie de ambos en una cama repleta con cotillón en forma de corazón.

Los indicios de un posible idilio comenzaron cuando Fonseca asistió a la mega celebración de cumpleaños de Vinicius en Río de Janeiro. En aquel 12 de julio, la modelo, influencer y empresaria de cosméticos se mostró muy apegada al jugador del Real Madrid. A partir de allí nació la duda si lo hacia por una cuestión más vinculada al marketing o si, realmente, se estaba gestando el amor entre ambos.

Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, más conocida como Virginia Fonseca, tiene 26 años y una amplia audiencia en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram registra una cantidad de 53 millones de seguidores -para dimensionar: supera a Antonela Roccuzzo, quien tiene 39 millones- y eso la lleva a ser una mujer muy reconocida en Brasil por su imagen, figura y actividades en distintos rubros.

Fonseca nació en los Estados Unidos y al poco tiempo se mudó a Brasil, donde creció y desarrolló una imponente carrera como influencer y en el rubro empresarial utilizando como trampolín la televisión.

Previo a la relación con Vinicius, la mujer estuvo en pareja con el cantante Zé Felipe, con quien tuvo tres hijos: María Alice, María Flor y José Leonardo. A diferencia de otras relaciones, la ruptura matrimonial le favoreció a Fonseca quien focalizó sus energías en hacer crecer su imagen y se convirtió en un ícono del entretenimiento carioca.

Además de la faceta laboral, Fonseca se separó de Zé Felipe y, al mismo tiempo, comenzó a conocerse con Vinicius Jr, un hecho que le cambió completamente el panorama. Tras varios encuentros, la celebridad decidió hacer algunos viajes a España, donde reside actualmente el futbolista. Fue ahí donde el amor se fortaleció y, meses más tarde, oficializaron el romance.

Una de las últimas postales que publicó Virginia en su red social fue en compañía de su amiga Duda Freire en lo que fue la victoria del Real Madrid contra el Barcelona. Esa publicación ya había mostrado demasiadas señales, aunque todavía continuaba la intriga en el aire acerca de qué tan verosímil era la relación. Finalmente, en las últimas horas, Vinicius y la influencer sellaron su amor, lo oficializaron en sus plataformas digitales y se aguardan otras postales más románticas desde España, donde hoy conviven.