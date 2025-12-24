Dónde fue de vacaciones María Becerra: cómo llegar al exótico destino

La artista argentina María Becerra arribó este miércoles a Finlandia junto a su pareja J Rei tras finalizar su gira en el estadio de River Plate. Los músicos documentaron el inicio de su descanso en el norte europeo mediante sus perfiles oficiales en la plataforma Instagram. Este viaje marcó el cierre de una temporada de alta intensidad profesional y personal para la intérprete.

La cantante decidió trasladarse a la región nórdica para disfrutar del período festivo de fin de año. El destino elegido por la pareja se encuentra en el norte de Europa y requiere de una planificación logística hacia zonas cercanas al Ártico. Becerra y J Rei volaron hacia el territorio finlandés con el objetivo de encontrar paz tras un ciclo de mucha exposición mediática en Buenos Aires.

El acceso a estos parajes involucró un largo trayecto que terminó en un paisaje dominado por el blanco de la nieve y el bosque boreal. Las redes sociales de los protagonistas confirmaron su estancia en este punto geográfico alejado de las temperaturas cálidas del verano austral.

La pareja emprendió este camino en busca de las famosas luces del norte. Buscaron un rincón específico donde la naturaleza ofrece espectáculos visuales únicos durante el invierno. El arribo a estas latitudes permitió que los artistas conectaran con un ambiente natural extremo y paisajes vírgenes. Los seguidores de la intérprete de “Miénteme” observaron las imágenes del bosque nevado y los refugios típicos de la zona.

El avistamiento de auroras boreales en el Círculo Polar

La observación de las auroras boreales representó el principal motivo de la visita de María Becerra a tierras finlandesas. En su primera jornada de estancia, la vocalista logró divisar este evento de la naturaleza que pinta la atmósfera superior con diversas tonalidades.

Ella relató su experiencia mediante videos donde se aprecia el movimiento de las luces sobre el horizonte. La cantante escribió en sus historias de Instagram: “Gracias Dios, gracias vida. Nuestro primer día en Finlandia y ya pudimos ver auroras”. El color verde y el rosa predominaron en el cielo nocturno durante esa velada especial de diciembre.

J Rei también manifestó su asombro ante la magnitud de la experiencia visual. Él describió la situación como una bendición de la naturaleza ante sus propios ojos. Los artistas salieron a la “caza” de estas luminiscencias bajo la supervisión de expertos locales en meteorología y astronomía.

La guía que acompañó a la delegación comentó que los colores mostraron una intensidad poco habitual para un primer día de búsqueda. Para la pareja, este suceso cumplió un sueño personal de larga data. La emoción de los músicos fue evidente en cada fragmento de video publicado en la plataforma digital.

El impacto del clima extremo en la experiencia

El entorno climático de la región impuso condiciones severas para los viajeros argentinos acostumbrados a otras temperaturas. La temperatura en el lugar del avistamiento alcanzó los -20 grados durante la noche de la excursión. Becerra posó ante la cámara con vestimenta técnica adecuada para resistir el frío polar del hemisferio norte.

Ella mostró el termómetro y las múltiples capas de abrigo necesarias para permanecer a la intemperie durante la madrugada. El paisaje finlandés ofreció una postal de total blancura, pinos cargados de nieve y fogatas en medio del bosque.

Los jóvenes artistas mantuvieron el entusiasmo por la aventura a pesar del clima hostil y el viento gélido. La travesía incluyó caminatas sobre la nieve y momentos de relax junto al fuego para combatir la baja sensación térmica. La visibilidad de las luces depende de factores meteorológicos precisos y ellos contaron con cielos despejados desde el inicio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.