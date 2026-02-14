Dónde ver el Cosquín Rock 2026 este sábado: en streaming y en TV

El Cosquín Rock, el histórico encuentro musical de las sierras cordobesas, inicia este sábado 14 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. La organización del Cosquín Rock 2026 permite el acceso a las presentaciones a través de medios digitales y señales de cable tradicionales, para que el público que no asista de manera presencial cuente con estas alternativas para seguir la jornada desde sus hogares.

Dónde ver el Cosquín Rock 2026 este sábado

Los usuarios pueden acceder a los recitales del festival a través de la plataforma Disney+ y la señal Star Channel. El servicio de streaming transmite en directo las presentaciones de los escenarios Norte, Sur y Montaña durante el sábado 14 y el domingo 15 de febrero. La conexión para los abonados comienza a las 14:30 en cada fecha. Los espectadores eligen el concierto de su preferencia mediante el menú de la aplicación oficial.

Transmisión oficial y cobertura especial por streaming

El despliegue en la plataforma Disney+ incluye la labor de un equipo de conductores especializados. Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino integran el panel de presentadores desde las 18:30. El grupo de periodistas ofrece datos sobre las bandas, comentarios de los espectáculos y entrevistas en el lugar de los hechos.

La organización del evento informó: “El contenido completo de las transmisiones en vivo del Cosquín Rock 2026 estará disponible en Disney+ hasta el 16 de febrero inclusive”. Los fanáticos disponen de acceso a estos recortes para facilitar la visualización de los artistas favoritos en horarios diferidos.

La señal de cable Star Channel emite una selección de los conciertos del escenario Montaña. Esta alternativa funciona durante las dos fechas del evento. El horario de salida al aire abarca desde las 14:30 hasta las 19:30. Los televidentes observan las actuaciones de músicos destacados de la región.

Grilla de artistas y horarios del sábado 14 de febrero

El primer día de actividad en Punilla cuenta con una alineación de figuras nacionales e internacionales. Los escenarios principales reciben a los músicos en franjas horarias determinadas. En el escenario Norte, Kill Flora abre la tarde a las 14:30. Eruca Sativa sigue a las 15:20 y El Zar toca a las 16:30. La lista continúa con Turf a las 17:50 y Dillom a las 19:30. Los cierres están a cargo de Babasónicos a las 21:20, Lali a las 23:20 y Los Caligaris a las 00:40.

El escenario Sur ofrece propuestas variadas desde temprano. Fantasmagoría inicia a las 14:30. La Mississippi sube a las 15:20. Cruzando el Charco aparece a las 17:50. Ciro y los Persas ocupa el espacio a las 19:40. La Vela Puerca actúa a las 21:40 y Las Pelotas lo hace a las 23:20. El cierre de este sector pertenece a Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros a las 00:40.

El escenario Montaña presenta a los artistas con mayor rotación: Chechi de Marcos arranca a las 14:15. Ryan toca a las 15:00. Bersuit Vergarabat sigue a las 15:50 y Marilina Bertoldi a las 17:10. El Kuelgue inicia su show a las 18:40. Cuarteto de Nos sube a las 20:40. La banda escocesa Franz Ferdinand ofrece su concierto a las 22:40. The Chemical Brothers realiza un DJ Set a la medianoche.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.