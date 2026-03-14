La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas seleccionó la producción de la directora Chloé Zhao para la terna principal de los premios. El largometraje Hamnet adapta el éxito literario de la autora Maggie O’Farrell sobre la vida privada del escritor William Shakespeare en Stratford. Los actores Jessie Buckley y Paul Mescal interpretan los papeles centrales de esta historia de época.

Dónde ver y de qué se trata Hamnet, nominada a la Mejor Película del Oscar 2026

La cinta mantiene su presencia únicamente en la pantalla grande a través de las cadenas como Cinépolis, Cinemark-Hoyts y Showcase. Las plataformas de streaming todavía no ofrecen el título en sus catálogos este sábado 14 de marzo, aunque podría incorporarse después de la entrega de premios.

Hamnet - Trailer

Se recomienda verificar si todavía está disponible en el cine elegido, ya que en algunos podría haber sido retirada de la cartelera. Las salas de todo el país ofrecen versiones tanto subtituladas como dobladas al español.

De que se trata Hamnet

El argumento reconstruye la tragedia doméstica detrás de la creación de una de las obras teatrales más famosas del mundo. La trama sitúa al espectador en el siglo XVI para conocer a Agnes, nombre que la ficción otorga a Anne Hathaway, la esposa de William Shakespeare.

El guion se aleja de las biografías tradicionales y llena los vacíos del registro histórico mediante la imaginación de O’Farrell. La protagonista aparece como una mujer de gran fortaleza y experta en herboristería, que sostiene el hogar en Stratford mientras su marido desarrolla su carrera profesional en Londres.

El divertido festejo de Hamnet tras finalizar el rodaje

El conflicto central gira en torno al fallecimiento de Hamnet, el hijo de la pareja, a los 11 años por la peste bubónica. Este hecho real funciona como el eje emocional del relato: la teoría principal del filme sugiere una conexión directa entre esta pérdida y la escritura de Hamlet, estrenada cuatro años después. La directora Chloé Zhao indaga en el modo en el cual el artista procesa el dolor a través de su oficio.

La autora de la novela original fundamentó su enfoque en una entrevista con BBC Mundo: “Esta novela es el resultado de mis vanas especulaciones”. O’Farrell manifestó su interés por reivindicar a la esposa del dramaturgo.

“Me distraje un poco al ver lo mal que la historia y la academia trataron a la esposa de Shakespeare, la mujer a la que nos enseñaron a llamar Anne Hathaway. En realidad, solo se nos ofreció una única narrativa sobre ella (...) que era una campesina analfabeta que lo atrapó para casarse con él”, declaró la escritora.

El largometraje Hamnet adapta el éxito literario de la autora irlandesa Maggie O’Farrell

Cómo es el elenco y equipo de producción de la candidata al Oscar

La realización cuenta con el apoyo de figuras de peso en la industria: Steven Spielberg y Sam Mendes figuran como productores de este proyecto de Universal Studios. La crítica especializada resalta el trabajo de la protagonista. La actuación de Jessie Buckley generó una nominación previa en los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. El actor Paul Mescal asume el rol del joven William Shakespeare.

La banda sonora de la película pertenece a Max Richter, reconocido por sus trabajos previos en La amiga estupenda y The Leftovers. La película establece un sistema de reflejos entre los familiares reales y los personajes de ficción. La madre de Agnes, Joan, posee rasgos similares a la reina Gertrudis. El joven escritor carga con el peso de los problemas financieros de su padre, un elemento que lo vincula con el príncipe de Dinamarca.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.