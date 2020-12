El funcionario se hizo conocido por referirse a la juventud como "les pibis".

Luego de que este miércoles se conocieran viejos tuits discriminatorios del empleado del ministerio de Salud, Lucas Grimson, el periodista Eduardo Feinmann pidió su renuncia.

Grimson, que es integrante de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, fue tendencia en Twitter por la aparición de tuits suyos de publicados en 2015, en donde se refería con desprecio sobre distintas cuestiones. Ante esto, el joven salió a defenderse y afirmó que "solo tenía 15 años".

"El discriminador y xenófobo 'les pibis' Grimson. ¿Ya renunció?", preguntó el Feinmann en su cuenta de Twitter y mencionó al ministro de Salud, Ginés González García. Acto seguido, adjuntó capturas de los tuits.

Por su parte, en su descargo, Grimson sostuvo: "No solo creen que lo que uno dijo hace años tiene que representar lo que uno piensa ahora, sino que también tantas ganas de lastimar tienen que inventan tweets que nunca puse. Tienen una obsesión, no sé si con las cosas viejas y las fake news o con hacer lo que sea para no debatir".

El joven había llegado a los medios luego que en una conferencia de prensa se refiera a los jóvenes como "les pibis", algo que generó mucho ruido entre los detractores del lenguaje inclusivo.