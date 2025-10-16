El acuerdo al que habrían llegado la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

La relación entre Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez comenzó a tensarse este año cuando la modelo empezó a dar indicios de que tenía pensado iniciar una nueva vida junto a Mauro Icardi en Turquía. Desde entonces, el actor chileno le hizo saber en la intimidad su inconformidad con que sus hijos menores se radicaran en Medio Oriente lejos de su familia y sus amigos. Después de tensos momentos, en los que se le impidió a la ex Casi Ángeles a salir con sus niños fuera del país, los adultos decidieron dejar de hablar personalmente e ingresar a una mediación con sus abogados.

En principio, los niños abandonaron su escuela en Argentina y fueron escolarizados en una nueva institución en Estambul, donde con la modalidad de tener clases virtuales podrían aprender desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, esto no habría conformado a Vicuña, quien solicita tener un régimen de visitas calendarizado. Para dar más detalles sobre las internas, Guido Záffora reveló en el DDM (América TV) la última junta que tuvieron los letrados de ambas partes.

Los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez continuarán escolarizados en Turquía hasta diciembre (Foto: Redes Sociales)

“Se había dicho que Vicuña y la China seguían hablando entre ellos, pues no, están bloqueados. Vicuña no habla con la China y la China no habla con Vicuña. Siguen los abogados y lo que me dicen es que acaban de acordar que los nenes se queden más de un mes en Turquía y están viendo en este momento de tener una reunión previa entre abogados para saber cuántos días se van a quedar los nenes en Argentina con Vicuña”, reveló el periodista sobre las tensas negociaciones entre los padres.

“Lo que me dice Agustín Rodríguez (abogado de la China Suárez) es que van paso a paso y que se está solucionando el problema de Vicuña. Ellos ya arrancaron la escuela allá en Turquía vía plataformas virtuales. Pero es todo paso a paso porque me dicen que es muy difícil la comunicación”, continuó.

La condición que puso la China Suárez a Benjamín Vicuña para llegar a un acuerdo

La China Suárez y Benjamín Vicuña perdieron todo tipo de diálogo

Previamente, Karina Iavícoli, explicó en la pantalla de Intrusos (América TV) que otra de las solicitudes que hizo la China Suárez es que su expareja dejara de brindar en la Argentina entrevistas a la prensa con información sobre el acuerdo que llevaban adelante. “Por el momento, de lo que me enteré es que hasta marzo habría paz. Es una muy buena noticia para ambas partes. ¿Qué habrían arreglado las partes? No dar notas, que le cabe más a Benjamín porque es al que vamos a buscar. Por eso dijeron: ‘No hablemos más ninguno de los dos de este asunto’“, aseguró la panelista.

La China Suárez compartió fotos de sus hijos en Turquía (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

En las últimas horas, para mostrar la felicidad de sus hijos en el extranjero, la China Suárez compartió una serie de fotografías de los menores mientras estudian y realizan distintas actividades en su nuevo hogar de Turquía. En una de ellas se podía ver Amancio sonriente y en otra a Rufina, la hija mayor de la actriz junto a Nicolás Cabré, en los balcones de su casa.