El álbum de fotos privado que compartió Anita Espasandin para celebrar su primer año con Benjamín Vicuña

Desde que se conocieron, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín dieron pequeños, pero firmes pasos en su relación; y ya celebran un año juntos. Con intención de dedicarle un posteo a su enamorado, la economista publicó un romántico carrete de imágenes con el que resumió parte de lo que fueron estos 365 días con el actor.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña oficializaron su relación en 2024 (Foto: anita.espasandin)

“Hace un año en loop”, escribió en el pie de la descripción que realizó en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 40.000 seguidores. En las fotografías se los puede ver entretenerse con juegos de mesa, reír de manera cómplice y disfrutar de distintos viajes juntos, uno de los más importantes: su visita a Tokio, donde se sumergieron en la cultura japonesa.

Anita Espasandín y algunos de los momentos junto a su novio (Foto: Captura Instagram/@anita.espasandin)

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña, más enamorados que nunca (Foto: Instagram/@anita.espasandin)

Entre las aventuras a las que se atrevieron, está la postal en blanco y negro en la que recorren juntos una ruta sobre una motocicleta. Mientras que en otra, la pareja posa abrazada y feliz al pie de una imponente escalera de piedra rodeada de exuberante vegetación.

Anita Espasandín y algunas de sus aventuras junto a Benjamín Vicuña (Foto: Instagram/@anita.espasandin)

Cabe recordar que Espasandín y Vicuña se conocieron en febrero de 2024 en París, durante un viaje de trabajo del galán; allí el actor pudo conocerla más a fondo después de haberla visto antes en otros lugares. El romance se desarrolló a partir de ese encuentro y la pareja blanqueó su relación posteriormente, al mostrarse en eventos públicos como la gala de la Fundación Discar, en septiembre de 2024.

Anita y Benjamín se conocieron en febrero de 2024 (Foto: Instagram/@anita.espasandin)

Además de los miles de likes, los enamorados recibieron decenas de comentarios de los usuarios, quienes no dudaron en enviarle un mensaje de apoyo al vínculo, al mismo tiempo que destacaron la serenidad que transmiten cuando están juntos. “¡Hermosa @anita.espasandin como siempre! ¡Son la parejita más linda, me encantan”; “Divina pareja! ¡Vicuña con otra cara de felicidad con vos , que linda paz ahí”; “Benja...no sigas pensando en lo que estás pensando para decidir casarte!” y “Hermosas postales!! ¡Viva el amor y la naturaleza!!”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios de los fanáticos de la pareja (Foto: Captura Instagram/@anitaespasandin)

Pero, como era de esperarse, el comentario que más destacó fue el de Benjamín, quien le escribió en la publicación a Anita: “El mundo se hace pequeño a tu lado”.

Benjamín Vicuña y el romántico mensaje hacia su enamorada (Foto: Captura Instagram/@anitaespasandin)

La declaración de amor que registraron en las redes llegó después de haber atravesado rumores de crisis. No obstante, esta no es la única señal de que todo marcha bien. Hace apenas dos semanas, el cine se vistió de gala ante el lanzamiento de Homo Argentum, la nueva película que tiene a Guillermo Francella como protagonista. La alfombra roja, como es habitual, se llenó de figuras argentinas, pero Vicuña y su pareja fueron los que se llevaron toda la atención.

Benjamín Vicuña y su novia en la Avant Premiere de Homo Argentum con Guillermo Francella Gerardo Viercovich - LA NACION

La especialista en finanzas optó por un conjunto blanco clásico, pero no por eso menos audaz: crop top con aberturas y una minifalda falda ajustada con una chaqueta en composé. Outfit que terminó de completar con unas botas negras y un pelo recogido.

El actor chileno, en cambio, eligió una estética más relajada. Llevó una camisa estampada en blanco y negro, pantalones de sastre y un abrigo oscuro, pero el toque distintivo fue un sombrero que le sumó un aire bohemio y elegante a su atuendo.