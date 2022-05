Revelaron por qué Soledad Pastorutti llegó y se fue al instante del after party de los Martín Fierro

Como suele suceder en las ceremonias de premiación, los Martín Fierro del 2022 fueron el escenario de una larga lista de sucesos que pasarán a la historia. Discursos emotivos, encuentros impensados que resultaron en grandes fotos y accidentes que se viralizaron en cuestión de minutos son solo algunas de ellas. Sin embargo, con el paso de los días salieron a relucir los hechos que tuvieron lugar en la fiesta que siguió a la gran noche televisada y que, cabe destacar, fueron aún más alocados de los que pudieron captar las cámaras. Uno de los más recientes fue la cómica reacción de Soledad Pastorutti al llegar al after party y el motivo por el cual decidió irse.

Revelaron por qué Soledad Pastorutti no estuvo en el after party de los Martín Fierro

Luego de dos años sin grandes eventos debido a la pandemia por covid-19, los Martín Fierro regresaron con toda su gloria. La noche, la cual estuvo caracterizada por el brillo y el glamour, contó con la presencia de algunas de las figuras más destacadas del entretenimiento nacional. Desde Mirtha Legrand hasta Lali Espósito se encontraron en el interior del Hilton de Puerto Madero para celebrar la excelencia del periodismo y del espectáculo.

A lo largo de la velada, fueron múltiples los sucesos que se destacaron para la audiencia. El emotivo discurso de Juanita Viale al ser nombrada como Mejor conductora y las lágrimas del público al recordar a Gerardo Rozín -quien falleció hace dos meses-, fueron algunos de los más serios. Pero también hubo escenas que no tardaron en ser reproducidas miles de veces en las redes como el inesperado beso entre Lali Espósito y Mariana Genesio Peña o el incidente de vestuario de Jesica Cirio al subir al escenario junto a todo el equipo de La peña del morfi (Telefe) para recibir el reconocimiento a mejor programa musical.

Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky recibieron el premio a mejor jurado por La voz argentina Captura

Si la ceremonia oficial estuvo llena de episodios inolvidables, la fiesta que le siguió no se quedó atrás. Días después del domingo, comenzaron a salir a relucir fotos y videos que registraron solo un fragmento del descontrol que protagonizaron las celebridades. Quizás, uno de los más destacados, fue la confirmación de los rumores de un posible vinculo entre Eugenia “la China” Suárez y Rusherking, quienes fueron capturados en una filmación muy pegados en la pista de baile.

Soledad Pastorutti y el after party de los Martín Fierro

Así, fueron varios los momentos que trascendieron del alocado after de los Martín Fierro y, casi una semana después, continúan. Durante Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefanía Berardi aseguró que Soledad Pastorutti tan solo al entrar al lugar decidió irse.

La cantante fue para festejar su triunfo como mejor jurado junto a Ricardo Montaner, Lali Espósito y Maru y Ricky, con quienes conformó el plantel de jueces de La voz argentina (Telefe). No obstante, cambió de parecer. “Me enteré que entró a la fiesta post Martín Fierro pero cuando vio ese zoológico dio media vuelta y se fue”, dijo entre risas la panelista. Y agregó: “Estaba de la mano con el marido y dijo ‘acá no me meto’ y se fue. Llegó se arrepintió y se fue”.

Soledad Pastorutti junto a su marido, Jeremías Audoglio instagram @sole_pastorutti

Entre risas, Pampito acotó: “Se chaparon todos con todos en el after party, pero estaban jugando, jugaban a chaparse chicas con chicas, chicos con chicos y así”. Divertida por la situación y aún más por el accionar de la Sole, Carmen Barbieri sentenció: “Estaban calientes como una pava”.