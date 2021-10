El aterrador detalle del rodaje de “Rust”, la película de Alec Baldwin que terminó en tragedia

Después del terrible accidente durante el rodaje de Rust, la película protagonizada por Alec Baldwin que terminó con la vida de la directora de arte, Halyna Hutchins, salieron a la luz aterradores detalles sobre el detrás de escena. Según reveló Ian A. Hudson, uno de los actores que interpreta uno de los forajidos de la trama que se filmaba en Nuevo México, las escenas grabadas con armas estaban consideradas lo “suficientemente peligrosas” para proporcionarle protección a las personas que se encontraban en el set.

Para el actor que había hecho la última grabación el 8 de octubre, la escena que hizo ese día era “potencialmente mortal”. A través de una entrevista brindada al sitio MTZ, afirmó que “le apuntaban con armas reales y disparaban focos, creando una ráfaga de aire”, y que esto lo impactó varias veces durante el rodaje. Por otra parte, sostuvo que “fue golpeado por pequeños trozos de cartón”.

Según reveló Hudson, los fragmentos con armas de fuego estaban “considerados como peligrosos, pero no brindaban protecciones para las personas, sino más bien para la cámara costosa”.

Ian Hudson reveló escalofriantes detalles del día que grabó la última parte de su aparición Cortesía MTZ

Durante la escena en la que fue ”asesinado” el villano que interpretaba para el rodaje, hubo “20 rondas de pistolas y rifles que descargaban espacios en blanco y la única protección que tenían contra algún percance era una suerte de escudo alrededor de la cámara”. Además de que la lente de la cámara era la única parte expuesta.

Cabe recordar que en medio del trágico accidente en el que el actor Alec Baldwin disparó un arma, que terminó con la vida de Hutchins también salió herido Joel Souza, el director de Rust.

La preocupación de los actores, sostuvo, era tal que se preguntaban por qué la cámara estaba protegida y ellos no. “Estaba ahí, pasado, a seis pies de distancia de la cámara y me pregunté por qué era necesario protegerla mientras yo estaba expuesto”, apuntó. El actor aseveró que no se quejó de la situación en ese momento porque es muy nuevo en la industria, por lo que cualquier situación que demostrara su descontento podía perjudicarle.

Un actor de Rust reveló escalofriantes detalles de las grabaciones de la película

Si bien ninguno de los protagonistas manifestó su preocupación por lo que veían durante las grabaciones, los actores más experimentados revisaban las armas entre 2 y 3 veces luego de recibirlas del armero para evitar cualquier percance. “Baldwin no revisó el arma, sino que confió en el subdirector, quien le aseguró que el arma estaba fría”, explicó.

Las autoridades informaron que Dave Halls, el asistente de dirección, le entregó el arma a Baldwin y le dijo “pistola fría”, en una señal de seguridad para su empleo. Sin embargo, la pistola estaba cargada. “Habíamos tenido ya tres descargas accidentales”, dijo un gerente de producción de la película, que planteó la inseguridad que había en el set a raíz de las fallas que se sucedieron durante todo el rodaje.

Alec Baldwin disparó una pistola de utilería en el set de un western que se filmaba en el rancho el 21 de octubre (Foto AP/Jae C. Hong)

El día del episodio, Hutchins recibió un disparo mortal mientras que Souza, quien estaba detrás de ella, resultó herido. En tanto, Baldwin describió la muerte de la directora de arte de la película como un “trágico accidente”.