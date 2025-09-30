El blooper de Susana Giménez en los Martín Fierro con Luck Ra que se volvió viral: “Perdoname”

El lunes 29 de septiembre se entregaron los premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión. Hubo mucha emoción, sorpresas, homenajes, lágrimas y, como no podía ser de otra manera, también algunos bloopers. Susana Giménez, una de las grandes protagonistas de la ceremonia, tuvo también un momento que se volvió viral. ¿Qué pasó? Cuando subió al escenario a recibir su estatuilla, mencionó a la nueva generación de cantantes argentinos que la visitó en su programa, pero tuvo un pifie cuando habló de Luck Ra y terminó por volverse viral.

La diva se llevó dos estatuillas a su casa, la de mejor programa de interés general por Susana Giménez (Telefe) y la mejor labor en conducción femenina, terna que compartía con Juana Viale, Verónica Lozano, Pamela David, Wanda Nara y Mariana Fabbiani. Cuando subió al escenario del hotel Hilton de Puerto Madero, reflexionó sobre su más reciente paso por la pantalla chica y dijo: “Fui muy feliz haciendo el programa, recibiendo gente nueva. El año pasado conocí a gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso... Ruckau”.

Cuando recibió el Martín Fierro a la labor en conducción femenina, Susana Giménez quiso mencionar a Luck Ra, pero lo llamó Ruckau (Foto: Captura de video)

La conductora tuvo problemas para recordar el nombre del cantante cordobés Facundo Almenara Ordoñez, más conocido como Luck Ra, quien estuvo invitado a su programa en 2024. A sabiendas de que lo había pronunciado mal, pidió ayuda de los presentes, quienes le gritaban la correcta pronunciación. “¿Cómo? ¡Luck Ra! ¡Ese! Perdoname Luck Ra, que me equivoqué, pero a mí me pasa siempre...“, comentó divertida, a modo de darle una cuota de humor a la situación.

Los memes en X tras el blooper de Susana Giménez (Foto: X)

Los usuarios de las redes reaccionaron al error de la conductora (Foto: X)

Los usuarios de las redes no pudieron dejar pasar el error de la conductora (Foto: X)

Los memes no tardaron en llegar (Foto: X)

La escena se volvió viral en las redes sociales y los infaltables memes no tardaron en aparecer. “Susana le cambio el nombre a Luck Ra, una vez más lo vuelve a hacer”; “Tentada con Susana cambiándole el nombre a Luck Ra jajajaja la amo”; “Susana diciéndole Rucau a Luck Ra, estoy tentado”; “Me sigo riendo de como Susana le dijo Ruckauf a Luck Ra”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.

La reacción de Luck Ra en X tras el error de Susana Giménez (Foto: X @luckraok)

Por su parte, el cantante tampoco fue ajeno a lo que sucedió y su reacción no se hizo esperar. “Luckra / Ruckau”, comentó en su cuenta de X junto a una foto de Bart Simpson enfrentado a su versión desmejorada".