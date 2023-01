El cambio estético de Coti, tras salir de la casa de Gran Hermano

escuchar

Constanza Romero, conocida en las redes como Coti de Gran Hermano (Telefe), se convirtió en una de las jugadoras más aclamadas de esta nueva edición. Si bien sus compañeros la llevaron a placa, el público no la salvó con su votó y abandonó la casa, aunque desde el afuera logró mantener su popularidad. Participa de los debates, asiste a eventos y comparte tiempo con su novio Alexis, alias “El conejo”, el anteúltimo eliminado hasta la fecha.

La correntina es una de las jugadoras que más popularidad ganó en redes. A pesar de su salida, actualmente cuenta con un millón y medio de seguidores. En sus posteos comparte los osados looks que usa en las galas y algunas postales románticas con su novio. Pero, en los últimos días, sorprendió a todos con un retoque estético.

El retoque estético de Coti de Gran Hermano

La joven decidió hacerse algunos cambios en la cara y se puso relleno en los labios para tenerlos más carnosos y su médico compartió el resultado final. Tras el reconocimiento mediático que le dio su presencia en la casa, sus estrategias y su romance con Alexis, aprovechó para deslumbrar con su estilo a la hora de vestirse y también con su nueva imagen tras la intervención que se hizo.

Pero, Coti no solo recibió atención en las redes por su reciente cambio fijo, sino que a través de Twitter hizo un descargo contra sus excompañeras. En la casa, tuvo lugar una conversación donde Lucila le preguntó a Julieta por el enfrentamiento que tuvieron por la “la traición”, donde la correntina usó la espontánea contra Daniela. La influencer sostuvo que solo intercambiaron opiniones en la recordada pelea que tuvieron a los gritos y especularon en que todo fue por celos, ya que Alexis expresó que ella le parecía linda.

Coti se rellenó los labios tras salir de Gran Hermano (Foto: Instagram @cotyrommero)

Desde afuera, la correntina se cruzó con la conversación y respondió a través de la red social del pajarito de manera contundente: “Es lamentable igual porque Lucila dijo en una entrevista que yo era nefasta; sin embargo, a pesar de todo, ella a mí no me parece nefasta. Julieta es hermosa, pero no tengo nada que envidiar a nadie, estoy agradecida con Dios por lo que soy y como soy”.

