Gran Hermano: el picante comentario de Ximena Capristo a Coti sobre los sentimientos de Alexis hacia Julieta

Constanza Romero vive un gran presente tras su eliminación de Gran Hermano (Telefe). Su controversial paso por el reality la convirtieron en la chica del momento, pero sus deseos de reingresar a la casa siguen intactas para continuar con su estrategia y reunirse con Alexis, su pareja. La joven aún explica su plan de juego y cómo realizaba diversas dinámicas adrede para crear escenas picantes, por ejemplo los celos en la pareja. En su explicación, fue interrumpida por Ximena Capristo quien le señaló que su novio tiene sentimientos por otra participante.

“Yo jugaba un poquito con eso. Yo le hacía unas escénicas con Romina y él, me hacía escenas con Marcos”, explicó Coti en La noche de los ex (Telefe), al momento de hablar sobre su cercanía con el participante salteño. Lejos de dejar pasar este comentario, Ximena Capristo la frenó para indicarle que se había equivocado sobre a quien le posó la mirada para este tipo de acciones, ya que El Conejo no tenía sentimiento para con la exdiputada, sino hacia otra compañera.

“Te confundiste ahí porque el tema era con Julieta. Al Conejo le encanta Julieta, yo lo vi y lo escuché de su boca decir que le encantaba Julieta”, lanzó la panelista del ciclo, que silenció por unos segundos a la participante. Fiel a su estilo, no dudó en responderle que ese comentario de su novio fue cierto, pero que fue antes de que ellos comenzaran su relación dentro del juego.

Al recomponer la postura tras el comentario, Coti aseguró: “Me parece bien porque Juli es una chica hermosa, cualquiera la puede mirar y me parece bien”. Lo cierto es que dentro de la casa la correntina apuntó contra la influencer, con quien antes mantenía una amistad pero aseguró que se trató meramente por juego, lejos de estar celosa.

