El posteo de Luciano Castro y Flor Vigna que hizo estallar los memes en Twitter por una insólita razón

Luciano Castro y Flor Vigna son una de las parejas del momento. Pese a que primero llamaron la atención por su diferencia de edad (se llevan 19 años), hoy están en boca de todos por sus divertidos posteos en las redes sociales. En las últimas horas, los artistas decidieron homenajear a los históricos Pamela Anderson y Tommy Lee, pero los usuarios le encontraron un parecido insólito al actor.

Con motivo del estreno de la miniserie Pam & Tommy (Star+), que cuenta la historia del robo del video prohibido de la polémica pareja, Vigna y Castro decidieron ponerse en la piel de Anderson y Lee, y compartieron el resultado con sus seguidores. “Hicimos unas fotos inspiradas en esta emblemática pareja que dio mucho para hablar. La viralización de este contenido era algo raro, no pasaba en ese momento. Además, era mucho más complejo poder acceder a verlo. ¡Internet recién arrancaba!”, escribió la actriz en la publicación que también replicó su pareja.

Luciano Castro y Flor Vigna recrearon fotos históricas de Tommy Lee y Pamela Anderson (Foto: Instagram)

En las imágenes se puede ver a la pareja imitando dos de las clásicas fotografías que se tomaron la protagonista de Baywatch y el baterista de Mötley Crüe en la época en que estuvieron casados, cuando el mundo de la farándula se vio revolucionado a partir de la filtración del video que grabaron durante su luna de miel, allá por 1995.

“¿Qué foto les gusta más? ¿Cuál se animarían a recrear?”, preguntó Vigna en la publicación que cosechó más de 180 mil likes y recibió todo tipo de comentarios por parte de sus más de 5 millones de seguidores.

Sin embargo, más allá de la reacción a la similitud de las imágenes con las icónicas postales de Tommy Lee y Pamela Anderson, los usuarios de las redes sociales le encontraron un parecido inédito a Luciano Castro y no dudaron en señalarlo con una verdadera catarata de memes.

“Gran cosplay de Luciano Castro”, escribió un tuitero y puso una de las fotos del actor junto a una imagen de Peter Dinklage, el encargado de interpretar a Tyrion Lannister en la popular serie de George R. R. Martin, Game of Thrones (GOT).

Pero no fue el único en advertirlo. “Luciano Castro yendo a buscar a Flor Vigna a la escuela”, escribió otro usuario y publicó una foto del actor estadounidense andando en monopatín eléctrico por la vía pública.

Otro tuitero incluso se tomó el trabajo de editar una foto de GOT con las caras de los artistas argentinos. “Daenerys Targaryen y Tyrion Lannister. GOT original: Emilia Clarke y Peter Dinklage. GOT Argentina: Flor Vigna y Luciano Castro”, escribió.

Además del parecido con Dinklage, varios señalaron la increíble transformación de Castro con el paso del tiempo y lo compararon con las más recientes apariciones de uno de sus colegas, Mariano Martínez. “Increíble el cambio de Luciano Castro y Mariano Martínez”, apuntó un tuitero y publicó algunas imágenes que refuerzan su idea.

Otro usuario directamente publicó el ya clásico meme del Hombre Araña señalando al Hombre Araña y aseguró que los actores están atravesando la misma faceta. “Luciano Castro y Mariano Martínez”, se limitó a comentar.