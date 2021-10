El comentario sin filtro de Juana Viale sobre Wanda Nara: “¿Qué hacía ella antes de Maxi López?”

Este sábado en La noche de Mirtha (eltrece), como suele hacer en cada emisión, Juana Viale se hizo eco de los hechos que marcaron la semana. Lejos de lanzar un comentario con tintes políticos como realiza en el comienzo de los programas, la conductora opinó sobre el escándalo de la semana: la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi que incluye a Eugenia ‘la China’ Suárez, señalada como la tercera en discordia.

En el programa estuvieron invitados Miguel Ángel Pichetto, Diego Cabot, Roberto Cachanosky y Adriana Amado. Cuando la investigadora de la comunicación pública y medios ingresó al estudio y saludó a Juana, le pidió abordar el tema más mencionado en la televisión en los últimos días.

El comentario sin filtro de Juana Viale sobre Wanda Nara: "¿Ella qué hacía antes de Maxi López?”

“Hablemos de Nara también por favor, basta de tanta política”, expresó Amado. Acto seguido, ya que trajo el tema a la mesa, Viale quiso saber en qué lugar de la “grieta” estaba la docente: “¿Wanda o la China?”. Al escucharla, la invitada respondió que apoya “totalmente” a la esposa de Icardi.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi llegó hasta la mesa de Mirtha Legrand

Ante esto, la conductora replicó: “¿Sos fan de Wanda?”, y Amado la sorprendió al responder: “Yo le sigo la carrera ella desde antes de Maxi López”.

Intrigada con esta declaración, Juanita lanzó un comentario que no fue para nada inocente: “¿Qué hacía Wanda Nara antes de Maxi López?”, indagó. Frente a esto, la panelista de Solo una vuelta más (TN) sacó la duda: “Intentaba ser famosa”.

Adriana Amado habló del escándalo de Wanda Nara y Eugenia 'la China' Suárez (Foto: Instagram/@mirthalegrand)

“Ah”, lanzó Viale antes de pedirle a Adriana que pase directo a la mesa. En ese momento, y dejando en claro que iban a tratar el escándalo de la semana, la conductora remarcó: “Vamos a hablar de Wanda, de la China, de Icardi que es un gran… futbolista. No me salía, pero bueno, ahora no va a ni entrenar porque anda mal ‘del corazón’, pobre. Sí, pobrecito”.

De esta manera, la actriz hizo referencia sin filtros de la polémica pero, en un momento dado quiso contenerse y, entre risas, aseguró: “Me fui de eje.... volvé, Juana. No opines”. Vale recordar que la China Suárez, señalada como tercera en discordia en el Wandagate, tuvo un vínculo con ella tiempo atrás porque fue pareja de su hermano Nacho Viale, allá por el 2010.

Nacho Viale y Eugenia 'la China' Suárez fueron novios entre 2010 y 2012 (Foto: Archivo)

Si bien Juana se auto-censuró a la hora de hacer comentarios, lo cierto es que no pudo con su genio y, antes de ir a una pausa, hizo otra vez referencia al escándalo que tiene como protagonista a Wanda: “El que se pierde este programa es un Icardi, perdió”, ironizó.