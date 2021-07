El dardo de Cristian U a Denise Dumas luego de que levantaran su programa: “Bendito karma”

La semana pasada, las autoridades de El Nueve decidieron levantar el programa Hay que ver. Tras la finalización del ciclo, Denise Dumas (43) manifestó su preocupación por quedarse sin trabajo y recibió un dardo inesperado. Desde su cuenta de Twitter, el ex Gran Hermano Cristian U (39) le reprochó comentarios que tuvo para con él cuando fue denunciado por musicalizar una fiesta clandestina.

A finales de 2020, Cristian U fue denunciado por haber oficiado de DJ en una fiesta clandestina en Virrey de Pino, en el partido bonaerense de La Matanza. “Tengo que trabajar”, había señalado el ganador de Gran Hermano en medio de la crisis que se recrudeció por la pandemia de coronavirus. Hoy, meses más tarde, el exparticipante del reality show recordó esa situación para referirse a la conductora Denise Dumas y al final del programa Hay que ver.

Cristian U en una fiesta clandestina de 2020 - Archivo / YouTube

“Con lo bien que me cae, hoy es víctima de esto que vivimos muchos argentinos hace más de un año. Y cuando yo fui a tocar a esa fiesta clandestina, me hicieron pelota. Hoy se dan cuenta lo que es no poder ganar la guita honestamente”, escribió Cristian U en Twitter, al citar un tuit de Ángel de Brito donde daba la noticia.

El filoso tuit con el que Cristian U recordó la situación que vivió por musicalizar una fiesta clandestina en 2020 Twitter

Luego, el ganador de la edición 2011 de Gran Hermano Argentina continuó sus tiros por elevación a Dumas en respuestas a sus seguidores. “Y les encanta hablar porque no tienen otro contenido”, añadió.

El tiro por elevación de Cristian U a Dumas a través del as respuestas a sus seguidores Twitter

Una seguidora recordó la acuciante situación a la que se enfrentaron muchas personas de los sectores más vulnerables y eso le dio pie a Cristian U para reflexionar sobre el malestar de Dumas. “Muchos, no todos, hablaban como si fueran delincuentes los que salían a ganar el mango y ellos, calentitos en sus sillitas ganando sus buenos manguitos… Karma, bendito karma”, concluyó.

LA NACION