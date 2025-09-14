Video: la reacción de los hijos de Juana Repetto al enterarse de que tendrán otro hermanito

Juana Repetto le comunicó a sus hijos, Toribio y Belisario, que tendrán un hermanito. La actriz cursa el tercer mes de gestación y el padre del niño, será Sebastián Graviotto, de quien se separó hace cinco meses. Mediante un video que subió a Instagram, Juana expuso la reacción de los más pequeños, que prácticamente la dejaron sin palabras.

En 2016, la también influencer tuvo mediante inseminación artificial a Toribio, que actualmente tiene nueve años. En 2021 llegó Belisario, de la mano de Graviotto. No obstante, y contra todo pronóstico por su reciente separación de Sebastián, ahora espera un tercer varón con el instructor de esquí y por eso decidió comunicárselo a sus hijos de una divertida forma.

Toribio se quedó sin palabras y abrazó a su madre al conocer que tendría otro hermanito (Fuente: Instagram/@juanarepettook)

En el reel puede verse a Repetto en el patio de su casa, mientras llama a Toribio y Belisario y los ubica frente a la cámara. Allí introduce: “Beli, Toro, van a tener un hermanito. Otro”. En ese instante los tres se quedaron en silencio sin emitir palabra alguna y luego el mayor abrazó a su mamá con un grito de sorpresa y emoción.

Al mismo tiempo, Repetto escribió sobre la grabación las sensaciones que sintió en ese momento. “Mis nervios”. Luego, Belisario corrió hacia un rincón del porche, mientras que Toribio fue al césped y pateó la pelota. “Toro feliz, festeja y descarga”, manifestó. “Yo siempre quería otro hermano más. Estoy feliz”, insistió el mayor.

Acto seguido le enseñó a Belisario su vientre y le dijo que el bebé estaba allí, por lo que el niño prosiguió a tocarle con el dedo índice la panza. “Los amo tanto”, cerró la actriz con una expresión escrita.

Belisario le tocó la panza a su mamá para "acariciar" al bebé (Fuente: Instagram/@juanarepettook)

A pocas horas de subir este video, recibió más de un millón de reproducciones y decenas de mensajes en la sección de comentarios. Algunos de los que destacaron al respecto por parte de sus seguidores fueron: “Torito siempre tan dulce”; “¡Me mata de amor, Toro! ¡Beli es tan dulce y vos Juana lo más! Qué hermoso equipo” y “Beli quedó cual GPS, recalculando jajaja ‘va a nacer’”.

Además, algunos de los usuarios le pidieron que próximamente tenga a la nena, por lo que Repetto se mostró negada a ello y en la caja de preguntas y respuestas de las historias de Instagram dijo: “37 pirulos, embarazada y soltera. Te la voy a deber a la nena”.

Le preguntaron a Juana si tendría una bebé más adelante y ella se negó (Fuente: Instagram/@juanarepettook)

La confirmación del nuevo bebé de la actriz llegó por partida doble. Primero, la periodista Fernanda Iglesias lo adelantó hace días en Puro Show (eltrece). “Ayer me llegó la noticia de que Juana Repetto está embarazada de tres meses, de un varón”, contó. Luego, reveló la identidad del padre: “Está embarazada de su ex, Sebastián Graviotto”.

La reacción de los usuarios ante el video que subió Juana Repetto (Fuente: Instagram/@juanarepettook)

Más tarde, en diálogo con Andrea Taboada en Intrusos (América TV), el instructor de esquí contó en qué circunstancias fue concebido su futuro hijo. “En estos seis meses, una noche la invité a cenar, la pasamos bien y, bueno, pasó lo que pasó”, detalló, y concluyó su mensaje con un deseo positivo: “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”. Pese a que ambos están separados, mantienen una buena relación, en la que prima el bienestar de los pequeños.

La relación entre la actriz y el deportista se remonta a hace más de 10 años, cuando Repetto contó que la primera vez que lo vio fue durante la participación de Graviotto en el reality de Gran Hermano 2007. “Moría de amor por él”, dijo en una ocasión.

Después de cruzarse en los medios, en 2010, una amiga en común los presentó formalmente y vivieron una relación breve. Hasta que el tercer reencuentro fue el definitivo y decidieron apostar por un proyecto en común. Se casaron por civil en noviembre de 2020 en una ceremonia íntima. La celebración tuvo lugar el 4 de marzo de 2023 en la Estancia Carabassa de Pilar. Todo continuó estable hasta que este 2025 decidieron seguir con sus vidas con caminos diferentes.