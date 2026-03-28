El descargo de Santiago Martínez de “Love is Blind” tras ser condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio

Luego de conocerse la condena a 15 años de prisión, Santiago Martínez, el exparticipante de Love is Blind Argentina (Netflix), se expresó públicamente por primera vez y difundió un extenso descargo en sus redes sociales. El joven fue hallado culpable por el intento de femicidio contra su expareja, Emily Ceco, a quien conoció dentro del programa.

“Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error. Y en pedir disculpas en privado y hoy públicamente, me hago cargo de lo que SÍ hice. Pero eso no quiere decir que me haga cargo de intentar matar a la mujer que amaba”, comenzó y negó la acusación más fuerte en su contra.

El comunicado de Santiago Martínez en historias de Instagram (Foto: Historias de Instagram @santunahuel)

“Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía (con una ampliación de denuncia con firma falsa que ya fue peritada y hay una denuncia asentada en Ituzaingó). ¡Ese circo es el que me juzgó!“, agregó sobre los hechos que, según su perspectiva, habrían ayudado a obtener la pena más alta.

A su vez, defendiéndose de la versión brindada por Emily, argumentó: “Los peritos criminológicos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera; jamás ejercí la manipulación y el control que dicen, eso es mentira y sé que se va a probar la verdad. Hoy toca silencio y esperar que en algún momento la justicia juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”.

Santiago Martínez y Emily Cec se conocieron a través del reality de Netflix (Fuente: Instagram @santunahuel)

¿Cómo comenzó el caso?

La causa se inició en febrero de 2025, cuando Emily Ceco denunció a Martínez por violencia de género e intento de homicidio. Durante el proceso judicial, la joven brindó un relato detallado de los episodios vividos, incluido un hecho en el que, según su testimonio, el acusado intentó estrangularla en la propiedad en la que convivían.

A su vez, la mujer también presentó pruebas de las primeras actitudes agresivas que quedaron plasmadas en el reality. Durante las audiencias, el tribunal analizó distintas pruebas y testimonios, incluidos los aportados por otras exparejas de Martínez, quienes también denunciaron episodios de violencia.

La palabra de Emily Ceco tras la condena de Santiago Martínez

Tras conocerse la sentencia, Emily decidió brindar una entrevista a Puro Show (eltrece), donde si bien se mostró conforme por la pena aplicada a su agresor, reconoció que aún teme por lo que pueda hacerle él al salir de la cárcel o su familia. “No puedo creer. Se hizo justicia por mí y por las otras chicas que fueron víctimas de Santiago. Yo no sé qué va a pasar cuando salga, pero espero que la Justicia me acompañe cuando quede en libertad”, expresó con preocupación.

“Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí, porque no hay nada que no le haya dado, entonces después de estar 15 años preso puede estar más enojado, más molesto. No sé qué puede hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, manifestó.

Además, dio a conocer las actitudes de la madre de Santiago, al subir ella al estrado a declarar. “Yo declaraba y la escuchaba a su mamá reírse. En redes sociales me mandaban constantemente agresiones y amenazas. Yo tengo miedo de ellos y solamente quiero irme en paz para no tener que volver a tener contacto con esta gente”, concluyó.