El desconsolado llanto de Florencia Bertotti que desconcertó a sus fans

Florencia Bertotti comenzó su carrera actoral a los 12 años. Desde entonces, fue protagonista de exitosas producciones en las que se enalteció en su labor, al dejar en la memoria de la audiencia distintos personajes que marcaron un antes y un después en distintas generaciones. Luego de una extensa carrera, en 2021 decidió alejarse de la actuación e incursionar en el mundo de Youtube, donde comparte sus experiencias personales y realiza análisis de sus trabajos. En su último video conmocionó a sus seguidores al romper en llanto al recordar una emocionante escena en la novela Guapas (eltrece).

“Ay, me van a hacer llorar. Acá cómo llore. ¡Qué triste!”, anticipó Florencia Bertotti al momento previo de comenzar con su video-reacción sobre la escena que recreó interpretando a Lorena en 2015, en la novela éxito que narraba la vida de cinco amigas - Mercedes Morán, Araceli González, Isabel Maceo y Carla Peterson- de distintas realidades unidas en busca de su felicidad. En este caso, la actriz eligió rememorar el momento que su personaje atravesaba una situación trágica por la muerte de su madre. “Yo lloró de verdad”, reveló acerca de la composición de la toma.

Florencia Bertotti rompio en llanto

En la escena en cuestión, las cinco amigas se reunieron para acompañar a su amiga que atravesaba una trágica pérdida. En la ficción, la madre de Florencia Bertotti falleció en una accidente de tren por el que tuvo que hacer una ardua búsqueda para saber sobre su paradero, hasta conocer la triste noticia que indicaba que estaba en la lista de fallecidos. La composición de la escena, para la actriz, fue un duro trabajo debido a que cada escena para componer la narración estaba cargada de energía.

“Ay qué triste”, expresó la actriz sin contener las lágrimas, mientras miraba y explicaba aquel capítulo. “Cuando grabamos esa escena el estudio estaba en silencio. Fue desgarrador”, recordó sobre aquel momento en el que pudo traspasar la pantalla con sus emociones, como bien lo hace ahora con su total espontaneidad al filmarse para Youtube.

Su propio llanto al visualizar la escena, le causó risas y hasta su pareja, Federico Amador, se sorprendió al interrumpir en la grabación y verla llorando.

Guapas fue una novela lanzada en 2015 que ganó el Martín Fierro de oro.

En este sentido, Florencia Bertotti decide compartir sus videos en Youtube de forma completa, por lo que las diversas circunstancias o perlitas que surgen en las grabaciones también son compartidas para los usuarios, para dejar al descubierto situaciones graciosas. Con estos pequeños detalles, la ahora youtuber, se ganó el cariño de los usuarios que llegan a su canal en búsqueda de conocer más acerca de ella, ya que se alejó de la televisión. Mientras tanto, ella responde a las inquietudes de sus fans y en ocasiones reveló detalles acerca del detrás de los elencos más importantes que conformó como de la novela Floricienta (eltrece).

Florencia realiza distintas declaraciones sobre su experiencia laboral (Foto Instagram @florbertottiok)

“Mucha de la ropa que yo usaba en Flori era de Cris (Morena). ¡Posta! ¡De Cris! No toda, obviamente, porque ella no se vestía así, pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba; entonces Susana Pérez Amigo (la vestuarista) la mechaba y así armaba los cambios de Floricienta”, reveló en Youtube, como así también indicó que algunas de las canciones no eran cantadas por ella, lo que sorprendió a los fans.