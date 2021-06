El desgarrador mensaje de Gianinna Maradona sobre el día del padre: “No estoy lista”

Para la familia Maradona, este será un día del padre muy duro. A pocos días de que se cumplan siete meses de la muerte de Diego, la causa sigue avanzando y lo que ocurrió aquel 25 de noviembre del 2020 continúa más vigente que nunca.

Lejos de encontrar tranquilidad, y a días de una fecha muy dolorosa, quien se manifestó en sus redes sociales fue Gianinna. Para hacerlo, usó las historias de su cuenta de Instagram donde compartió una foto junto a su padre en un entrenamiento, cuando jugaba en Europa.

El mensaje de Gianinna en sus redes Instagram: @giamaradona

Debajo, un pequeño texto. Duro, contundente y desgarrador. “C´pmo ellos viven y vos no...”, comenzó la hija del astro. “¿Por qué ellos pueden disfrutar de sus hijos y vos ya no? ¿Por qué sus hijos el domingo pueden saludarlos y nosotros no podemos saludarte a vos?”, se cuestionó.

“Tantas cosas no tienen explicación. Leí las dos declaraciones y estoy sacada. Siento impotencia, bronca y me odio de nuevo por ser respetuosa y no haberles escupido la cara a todos. El 28 duérmanme. No estoy lista”, finalizó su mensaje, en relación a las declaraciones de los imputados por la muerte del exDT de la Selección.

¿Qué pasa el 28?

En el marco de las declaraciones por la muerte de Diego Maradona, ya pasaron por los juzgados el enfermero Omar Almirón y la enfermera Gisella Dahiana Madrid. Los próximos a declarar, que lo harán el viernes 18 y lunes 21 , son Mariano Perroni, jefe de enfermeros, y Nancy Forlini, nexo entre el staff médico y la prepaga de Diego.

Por consiguiente, el miércoles 23 le tocará al psicólogo del extécnico de Gimnasia de La Plata, el 25 Agustina Cosachov y, el 28 de junio, será el turno de que vaya a los juzgados a brindar su declaración Leopoldo Luque, con quien la familia tuvo varios enfrentamientos mediáticos desde el fatídico hecho.

