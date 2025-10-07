Juana Repetto publicó una foto desnuda luciendo su embarazo

A fines de agosto, Juana Repetto sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que está nuevamente embarazada de su exmarido, Sebastián Graviotto, de quien se separó a comienzos de este año. Desde entonces, la actriz decidió vivir y mostrar esta nueva etapa con total naturalidad, compartiendo distintas cosas de su embarazo en redes sociales. Recientemente, publicó una foto en blanco y negro completamente desnuda frente al espejo, donde dejó ver el crecimiento de su panza y celebró con orgullo este momento de su vida.

En la postal, Juana aparece de pie frente a un espejo ligeramente empañado, mostrando su pancita de embarazada sin filtro. La imagen, en blanco y negro, refleja un momento íntimo y espontáneo que generó una gran repercusión entre sus seguidores. “¿Es un montón? No sé si es divina o me pasé tres puentes”, escribió con humor en la publicación, dejando en claro que atraviesa esta etapa con una mezcla de ternura y autenticidad.

Juana Repetto revolucionó las redes mostrando su pancita de embarazada (Captura: Instagram @juanarepettook)

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, en cuestión de minutos la publicación de Juana Repetto se llenó de comentarios repletos de cariño y admiración. Sus seguidores no tardaron en celebrar la postal y destacar la naturalidad con la que la actriz vive su embarazo, compartiendo mensajes que combinaban ternura, humor y apoyo.

“Amo, te pasaste tres puentes de increíble”, escribió un usuario entre risas, mientras que otro comentó: “Tres puentes se pasan las personas que hacen lo que se les da la gana. Hermosa”. En tanto, una seguidora bromeó: “Es tres pueblos, ja, ja, pero vos subí la foto de cuerpo como quieras”. Estos mensajes, junto con decenas de reacciones similares, reflejan el cariño del público y el vínculo cercano que Juana mantiene con su comunidad digital.

Video: la reacción de los hijos de Juana Repetto al enterarse de que tendrán otro hermanito

La reacción de Toribio y Belisario, hijos de Juana Repetto, al conocer que tendrán un hermanito

Juana Repetto le comunicó a sus hijos, Toribio y Belisario, que tendrán un hermanito. La actriz, que cursa el tercer mes de gestación, compartió el emotivo momento en sus redes sociales. En un video publicado en Instagram, mostró la reacción de los pequeños, que la dejó completamente sin palabras. En el reel se la puede ver en el patio de su casa, mientras llama a sus hijos y los coloca frente a la cámara. “Beli, Toro, van a tener un hermanito. Otro”, lanzó. En ese instante, los tres se quedaron en silencio, hasta que el mayor reaccionó con un grito de sorpresa y emoción antes de abrazar a su mamá.

Al mismo tiempo, Repetto escribió sobre el video las sensaciones que vivió en ese momento, puesto que comentó: “Mis nervios”. Luego, Belisario corrió hacia un rincón, mientras que Toribio fue al césped y pateó una pelota. “Toro feliz, festeja y descarga”, manifestó la actriz. “Yo siempre quería otro hermano más. Estoy feliz”, insistió el mayor. Acto seguido, Juana le mostró a Belisario su vientre y le explicó que el bebé estaba allí, provocando que el niño le tocara la panza con su dedo índice. “Los amo tanto”, cerró la actriz, con una frase que reflejó la ternura y emoción del momento familiar.