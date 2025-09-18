Juana Repetto publicó un video del momento en el que se enteró de que estaba nuevamente embarazada

A fines de agosto, Juana Repetto sorprendió a sus seguidores con, según sus propias palabras, “la bomba del año”. Reveló que estaba nuevamente embarazada de su exmarido, Sebastián Graviotto, de quien se separó a principios de este año. A partir de ese momento, decidió compartir con sus fans los avances del embarazo, desde el crecimiento de la panza, hasta la reacción de sus dos hijos mayores, Toribio y Belisario, al enterarse de que iban a tener un hermanito y la confirmación de que espera a su tercer varón. En las últimas horas, en tanto, publicó un video del momento exacto en el que se enteró de que iba a ser mamá nuevamente.

“Así me enteraba del bebo sorpresa. Como les prometí en el primer programa de Más mamá que minas, acá está... parte 1 porque es larguísimo”, comentó Repetto en el posteo que hizo en Instagram. En el video en cuestión se la pudo ver en el baño de lo que parecía ser la casa de su madre, Reina Reech. “Lo tengo escondido acá porque no quiero que mi mamá vea esto”, dijo y sacó de su neceser un test de embarazo.

Juana Repetto compartió con sus seguidores el momento en el que se enteró de que iba a ser madre por tercera vez (Foto: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

Comenzó a sacar el contenido de la caja, pero tuvo un primer inconveniente. “Se me mete el palito entero en el pis. Lo hice mal”, escribió en el video. “Me doy cuenta de que se me mojó todo el palito y puede fallar el resultado. Quiero chequear cuál es la rayita de control que indica si está bien hecho”, agregó. Su expresión era de nerviosismo y preocupación por temor a que el resultado fuera erróneo.

Abrió el prospecto, comenzó a leerlo y reveló qué la pasaba por la cabeza en ese momento: “Leo, chequeo, testeo... Ni idea que miro tanto, sinceramente no es tan complicado”. Según lo que leyó debía aparecerle una “línea de color” pero no veía nada. Estaba confundida con el significado de cada raya y su mayor preocupación era haber hecho bien la prueba.

Juana Repetto mostró el momento en el que se hizo el test de embarazo (Foto: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

“Solo queda esperar, me empiezo a poner bastante nerviosa”, reconoció y mostró como le temblaban las manos. Luego les dijo a sus seguidores: “Escuchen”. Acto seguido, se oyó de su parte un grito ahogado al ver el resultado positivo. El video se cortó ahí, pero ya anunció que continuará en una segunda parte.

Asimismo, hace unos pocos días, la influencer compartió un video del momento en el que sus dos hijos Toribio y Belisario se enteraban de que iban a tener un hermanito. Reunió a los niños en el patio de su casa y los tres se ubicaron frente a la cámara. Con una mezcla de intriga, incertidumbre y nerviosismo les dijo: “Beli, Toro, van a tener un hermanito. Otro”. En ese instante los tres se quedaron en silencio sin emitir palabra alguna y luego el mayor abrazó a su mamá con un grito de sorpresa y emoción.

La reacción de Toribio y Belisario, hijos de Juana Repetto, al conocer que tendrán un hermanito

Luego, Belisario corrió hacia un rincón de la galería, mientras que Toribio fue al césped y pateó la pelota de fútbol. “Toro feliz, festeja y descarga”, comentó Repetto. “Yo siempre quería otro hermano más. Estoy feliz”, insistió el mayor. Acto seguido, ella se levantó la remera para que el más pequeño pudiera ver el vientre y le dijo que el bebé estaba allí. El niño analizó la situación durante unos instantes y finalmente tocó la panza de su madre con el dedo índice. “Los amo tanto”, sentenció, conmovida.