El determinante gesto de Valentina Cervantes ante los rumores de romance de Enzo Fernández y Pampita: “Vitamina”

A fines de octubre, Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández, tras seis años juntos, una vida compartida en Londres y dos hijos en común. Fue el quién tomó la decisión, puesto que quería experimentar la vida “solo”. Ella se instaló en Buenos Aires con los niños e impulsó su carrera de modelo e influencer. En febrero anunciaron que se dieron una segunda oportunidad y volvieron a apostar por su amor y su familia. Si bien hoy están juntos y felices y la crisis parece una etapa superada, en los últimos días surgieron fuertes rumores de que, mientras estuvieron distanciados, él pudo haber tenido un romance con Carolina ‘Pampita’ Ardohain. En medio de las repercusiones, la influencer decidió hacer un posteo en Instagram para dejar en claro cómo están las cosas con su pareja.

Durante el periodo que estuvo separado de Cervantes, al campeón del mundo lo vincularon sentimentalmente con la cantante Nicki Nicole. Asimismo, en los últimos días se rumoreó la posibilidad de que pudo haber tenido un encuentro con Carolina Ardohain en noviembre, cuando ella viajó a Londres y fue a ver un partido del Chelsea en el estadio Stamford Bridge. Esta semana ella desmintió cualquier tipo de romance y aseguró que nunca se vieron personalmente.

En noviembre, Pampita estuvo en Londres y visitó el estadio del Chelsea, el equipo de Fernández (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Por su parte, Valentina Cervantes decidió dejar en claro que, a pesar de cualquier rumor y especulación, su relación con Fernández marcha sobre ruedas. El miércoles subió a sus historias de Instagram, red social en la que acumula 2.6 millones de seguidores, una foto que le tomó al futbolista mientras disfrutaban de un día al aire libre en su casa. Se lo pudo ver relajado en un sillón, vestido con una remera negra de manga corta y unos shorts, y un par de lentes de sol. “Vitamina D”, comentó la influencer.

Valentina Cervantes compartió una foto de Enzo Fernández tras los rumores de romance entre el futbolista y Pampita (Foto: Instagram @valucervantes)

En cuanto a los rumores de romance, esta semana Ardohain se ocupó personalmente de aclarar que no lo conocía personalmente. “Lo juro por mis hijos”, afirmó en diálogo con Viviana en vivo (eltrece) y aclaró que era su hermano quien conocía tanto a Fernández como a Cervantes.

“No tengo nada que ocultar. Lo diría si hubiera tenido un affaire porque la verdad nunca oculté nada de mi vida, todo el mundo sabe absolutamente todo”, sostuvo y en la misma línea agregó: “Creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”. En este sentido, explicó que viajó por trabajo con una empresa de turismo y acompañada por una amiga y que el itinerario además incluyó París y Edimburgo.

Pampita habló de los rumores de romance con Enzo Fernández

Asimismo, aclaró que su novio, el polista Martín Pepa, viajó a Londres a visitarla y fue con ella al Stamford Bridge. “No tengo nada que ocultar. No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente con la que no salí. No me gusta porque queda y alguien se pregunta ‘¿será verdad?’ ‘¿será mentira?’. No, lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida y nunca vi en mi vida a ningún jugador de fútbol, jamás", afirmó y remarcó que “por cosas de la vida” nunca salió ni a tomar un café con un futbolista.