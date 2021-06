El día en que Ignacio Copani se salvó de milagro de subirse al avión de la tragedia de Fray Bentos

En Los Mammones (América) de este jueves el invitado fue Ignacio Copani quien sorprendió a todos al relatar el día en el que casi se sube a un avión que tuvo un accidente fatal.

“¿Es cierto que casi te subís a un avión que se estroló en donde no hubo sobrevivientes?”, le preguntó Jey Mammon. “Yo estaba en Posadas e iba a tocar en un anfiteatro que es muy lindo pero que es al aire libre. Vino un tiempo tormentoso y el recital se suspendió. Así que yo avisé a casa que me volvía. Resultó ser que el vuelo que me iba a tomar fue el avión de Austral que cayó en Fray Bentos en donde no hubo sobrevivientes”, recordó el músico.

“En la misma tarde consiguieron otro lugar, una cancha de tenis cerrada y se pudo hacer el recital, por eso me quedé. Mientras tanto mi madre estaba llamando a todos lados pensando que yo estaba en el avión y le decían que no, que yo estaba dando el recital”, continuó Copani ante la mirada atenta del conductor.

“Fue una cosa con mucha suerte que a mí no me gusta destacarla porque es muy doloroso lo que le pasó a los demás”, aclaró el músico antes que Jey le consulte: “¿Es cierto que tu mamá les pidió que pongan el teléfono en el recital?”. “Sí, les pidió que pongan el teléfono en el parlante del televisor para escuchar mi voz. Una capa total”, concluyó Copani.

El accidente del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas en el que murieron 74 personas, sin sobrevivientes, ocurrió el 10 de octubre de 1997. El vuelo se dirigía de Posadas a Buenos Aires y se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos. El accidente se produjo como consecuencia directa de la decisión de copiloto de extender los slats a excesiva velocidad y altura, lo que produjo su rotura y la pérdida de control de la nave.

