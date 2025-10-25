El divertido momento que protagonizó Guido Kaczka: detuvo el tránsito y se subió a un colectivo en vivo

Guido Kaczka protagonizó un momento tan divertido como inesperado que sorprendió a todo un barrio. Durante una de las emisiones de Buenas Noches, Familia (El Trece), el conductor interrumpió el tránsito y hasta se subió a un colectivo de la línea 39 para charlar con el chofer y los pasajeros, generando una escena que rápidamente se volvió viral.

El programa, conocido por combinar emoción, cercanía y humor, volvió a apostar por la espontaneidad que caracteriza a su conductor. Fiel a su estilo, Guido dejó el estudio para salir a la calle y compartir con la gente de a pie, y rompió así una vez más con las estructuras de la televisión. Todo comenzó cuando decidió visitar la casa de enfrente del estudio, donde vive un niño disfrazado de Hombre Araña que se había vuelto famoso en una emisión anterior. Entre saludos y risas, contagió la calidez que suele generar su presencia.

El primer incidente de la noche ocurrió cuando un auto plateado, al parecer sorprendido por la presencia del equipo de televisión, frenó su marcha. Kaczka, con su característico estilo, reaccionó de inmediato y exclamó: “¡Uy, no, están esperando! ¡No, pasá, no frenés por la tele!. Con un tono humorístico, el presentador le advirtió al conductor “guarda que está la moto” que pasaba por atrás.

El conductor es conocido por su cercanía con el público (Captura: El Trece)

Sin embargo, el momento más insólito llegó cuando, al intentar regresar al estudio, el tránsito porteño lo sorprendió con la llegada de un colectivo de la línea 39, que iba a parar en la esquina. Fuera de intimidarse, Guido se subió a la unidad y le hizo un chiste al chofer. “¿Qué hacés? Pará, mirá qué parecido es…”, bromeó, pero no terminó de decir a quién le hacía recordar el conductor.

Luego, avanzó por el pasillo del colectivo y saludó a un pasajero. Con su habitual desparpajo, se disculpó por detener el recorrido: “Maestro, vos querés llegar a casa y yo te estoy parando acá”, le dijo al hombre, que sonrió por la intervención del famoso conductor.

Guido se subió a un colectivo de la línea 39 y divirtió a los espectadores (Captura: El Trece)

Luego, la situación se volvió aún más graciosa cuando una pasajera que subió después que Kaczka le pidió que pagara el boleto, a lo que él respondió: “¿Cómo? ¿Pagame? Esperá que veo si tengo la SUBE”, sostuvo entre risas. Finalmente, al notar la fila de autos detenidos, cerró el momento con humor. “Mil disculpas, mala mía. Parezco de esos que guían aviones”, aclaró para cerrar el momento televisivo de la jornada.

Este tipo de escenas ya se volvieron un sello del programa. En emisiones anteriores, Guido también salió del estudio para interactuar con vecinos, repartir pizza y empanadas y compartir charlas improvisadas.