El mal momento que vivió la mujer de Maxi López tras sufrir un accidente doméstico: “Tóxico”

A pedido de sus tres hijos mayores y persuadido por su exesposa Wanda Nara, Maxi López decidió instalarse temporariamente en la Argentina para poner a prueba sus habilidades culinarias y participar de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). No obstante, su residencia permanente se encuentra en Ginebra, donde convive con su mujer Daniela Christiansson con quien tiene una hija de dos años llamada Elle. El lunes 13 de octubre, mientras el exfutbolista se preparaba para el estreno del reality de cocina, su pareja, que está embarazada de siete meses, preocupó a sus seguidores de Instagram al relatar el mal momento que vivió tras sufrir un accidente doméstico. “Estoy agotada”, aseguró.

La modelo sueca compartió en sus historias de Instagram, red social en la que acumula un millón de seguidores, una foto en la que se la pudo ver recostada en su cama acompañada por su hija Elle. La imagen incluyó un texto escrito en inglés y traducido al español, sobre el mal momento que vivió en su casa de Ginebra. “¡Qué día! Con siete meses de embarazo vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Super tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok", escribió.

Daniela Christiansson contó que explotó un spray de pintura altamente tóxico en su casa y tuvo que tomar todos los recaudos para ventilar los ambientes, puesto que está embarazada de siete meses y al cuidado de su hija de dos años (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“Pero estoy agotada, la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los siete meses, todo junto en un mismo día”, sentenció. A pesar del mal momento y la preocupación por la delicada situación, se ocupó de llevar tranquilidad y asegurar que todos en la casa estaban bien. No obstante, remarcó el hecho de que está sola en Ginebra cuidando de su hija pequeña y embarazada de siete meses, mientras su pareja se encuentra en la Argentina.

Previo a eso compartió en sus historias una publicación en inglés, que decía: “Despertá. Ejercitate. Evitá el drama. Trabajá en silencio. Protegé tu energía. Alejate de quienes viven de chismes. Acercate a quienes viven con un propósito. Disciplina, enfoque y una mentalidad abierta. El resto es solo ruido”.

El posteo que compartió Daniela Christiansson antes del estreno de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Esta frase tampoco pasó inadvertida, puesto que semanas atrás hizo una llamativa publicación que también dio que hablar. Compartió una cita de Hazel Satija que decía: “La madurez me enseñó que no necesito confrontarlo todo; solo necesito observar en silencio las acciones de las personas y luego poner límites en consecuencia”. Aunque no mencionó a nadie, varios especularon en que el mensaje pudo haber hecho referencia a la distancia geográfica con el exfutbolista.

Maxi López y Daniela Christiansson son padres de Elle y se encuentran la dulce espera de un varón (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Maxi López y Daniela Christiansson se conocieron en Milan el 14 de febrero de 2014, pero comenzaron a salir recién seis meses después. Primero vivieron en Italia, después tuvieron un paso por Brasil, volvieron a Europa para vivir en el Reino Unido y finalmente se instalaron en Suiza. En 2021, el exfutbolista le propuso matrimonio a su novia delante de toda su familia, pero hasta el momento no dijeron “sí, acepto”. El 31 de marzo de 2023 le dieron la bienvenida, en Londres, a Elle, su primera hija en común, y el 25 de julio de este año anunciaron que estaban en la dulce espera, esta vez de un varón.