“Las fechas no cierran”: el dato de Rodrigo De Paul y la China Suárez que habría molestado a Tini Stoessel

Aunque parecía todo lo contrario, al segundo que las fotos de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel salieron a la luz, la relación se enfrió. Y es que después de haberse conocido que el jugador y la cantante estaban en pareja, empezaron a darse algunas incongruencias con fechas y viajes que llenaron de dudas al entorno de ambos. Al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefanía Berardi dio detalles de lo que ocurrió en Madrid con el jugador de la selección argentina y cómo esa sucesión de hechos generó malestar en la cantautora.

“Yo lo tengo confirmadísimo que hubo algo entre la China [Suárez] y Rodrigo. La verdad es que no tengo las fechas, por eso no puedo hablar de infidelidad”, señaló en un inicio. “Cuando empezó [De Paul] con Tini, él corta los asuntos con la China y se pone con Tini porque muere de amor por ella”, advirtió también. Sin embargo, se detuvo unos segundos previos a continuar con su relato para explicar que “hay mucha desprolijidad”. “Hay cosas que no cierran. Yo [la historia] la sé perfecto pero hay cosas que no puedo decir. Entonces, de lo que hablé es de lo que tengo pruebas, de que sabía que estaba con Tini. Encontramos la foto y por eso hablo, porque sabía que iba a saltar la evidencia en algún momento”, completó.

Tini no estaría pasando por un buen momento tras los rumores que vinculan a De Paul y a la China

“Tini se enoja por la China porque hay cosas que no le cierran, cosas que no le gustan. Se ve que tampoco le cierran las fechas, como nos pasa a todos; y hubo una situación puntual que contó Luli Fernández en Socios [del espectáculo]”, relató la panelista. Poniendo en ella palabras de su colega, narró una serie de decisiones que no cayeron bien en la cantante y que provocaron toda esta escalda de rumores y enojos de los últimos días. “Luli confirma que Rodrigo De Paul atrasa los pasajes de su exmujer, llama a la agencia y les dice: ‘Estirame los pasajes una semana más’. Entonces dilata el viaje de Camila Homs y esa semana que pidió dilatar los pasajes fue la China a Madrid”, añadió.

La China Suárez, involucrada en los rumores que ponen en riesgo la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Instagram

Sin embargo, Berardi no quiso sumarse a ningún tipo de rumor e intentó poner paños fríos en la situación. “No estoy diciendo que se vieron ni nada, eso no me consta; pero Tini habrá dicho: ‘Estiraste los pasajes y justo esta piba estaba allá ¿Qué onda?’. No la está pasando bien Tini porque ella no está acostumbrada a todo esto. Creo que Tini no la está pasando bien, ella siempre estuvo con chicos libres que no tenían este bolonqui atrás así que no la sufrió de esta manera... se enganchó con uno que tiene una desprolijidad tremenda de fechas, de minas, de cosas que no cierran”, completó.

Sin nada confirmado y todo limitado a especulaciones, ninguno de los involucrados se refirió a lo ocurrido de manera pública. Tanto Rodrigo De Paul como Camila Holms, la China Suárez y Tini Stoessel siguen con sus compromisos personales e ignoran, al menos ante los medios, los rumores.